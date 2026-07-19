»Es ist Ihre Schuld, Doktor« - Ein Baby zweier Schauspieler aus Star Trek: Deep Space Nine war für einen der absurdesten Story-Twists verantwortlich

Alexander Siddig und Nana Visitor waren von 1997 bis 2001 verheiratet. Bildquelle: Paramount

Um Schwangerschaften zu verstecken, müssen Filmproduktionen manchmal ganz schön kreativ werden. Weite Mäntel, riesige Taschen, Wäschekörbe und diverse Möbelstücke, die den Bauch verdecken oder die Teilnahme an einem Hot-Dog-Wettbewerb (Lily in How I Met Your Mother).

Oder man macht es wie die Star-Trek-Serie Deep Space Nine und pflanzt das Baby einer Figur kurzerhand in den Bauch einer anderen. Moment, was?

Ein waschechtes Star-Trek-Baby

Während der Dreharbeiten zu Staffel 4 von Deep Space Nine wurde die Kira-Darstellerin Nana Visitor schwanger. Der Vater des Kindes war niemand Geringeres als ihr Co-Star Alexander Siddig alias Dr. Bashir. Da es bei Serienproduktionen mehrere Monate dauert, bis alles im Kasten ist, ließ sich das Kreativteam einen wilden Handlungsstrang einfallen.

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Autoplay

In Folge 24 von Staffel 4 (Titel: Body Parts) wird die schwangere Keiko O’Brien (Rosalind Chao) bei einem Unfall schwer verletzt. Um sie und das Baby zu retten, muss Bashir das Kind in die einzig andere verfügbare Gebärmutter transplantieren. Dreimal dürft ihr raten, welche das ist: Genau, die von Kira.

Da die erste Offizierin bajoranische Wurzeln hat und Mütter dieser Abstammung biologisch eine sehr enge Bindung zu ihren Kindern aufbauen, musste Kira das Baby bis zur Geburt austragen. Eine »Rückgabe« an Keiko war nicht möglich.

Ta-da! Der Babybauch muss nicht mehr versteckt werden, Nana Visitor bleibt Deep Space Nine erhalten und es gibt noch einen lustigen Meta-Witz obendrauf.

Ein realitätsnaher Dialog

Die Plot-Entwicklung führt in Folge 1 von Staffel 5 (Titel: Apocalypse Rising) zu einem ikonischen Gespräch zwischen Kira und Dr. Bashir. Die beiden streiten darüber, wer schuld daran ist, dass Kira jetzt schwanger ist.

Kira zeigt dabei auf ihren Bauch und sagt zu Bashir: »Vergiss nicht, das … ist immer noch deine Schuld.« Und da ist natürlich eigentlich etwas Wahres dran, denn Bashir-Schauspieler Alexander Siddig ist ja wirklich der Vater von Nana Visitors Baby.

Mittlerweile müsste ihr Sohn Django El Tahir El Siddig schon um die 30 Jahre alt sein. Ob seine Eltern diese Geschichte wohl bis heute bei Familientreffen erzählen?

Hier könnt ihr euch die Szene noch einmal anschauen:

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