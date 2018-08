Derzeit entsteht die 2. Staffel der erfolgreichen neuen Serie Star Trek: Discovery für den US-Sender CBS. Fans bekommen darin erstmals auch mehr von der legendären USS Enterprise und ihrer Crew zu Gesicht. Nachdem bereits Anson Mount als Captain Pike der Enterprise bestätigt wurde, gibt es konkrete Hinweise auf ein Wiedersehen mit dem berühmten Vulkanier aus der Original-Serie: Mr. Spock.

Ethan Peck wird zu Mr. Spock

Nun steht auch fest, wer ihn darstellen wird: Schauspieler Ethan Peck (In Time, Duell der Magier) schlüpft in die Rolle des beliebten Charakters, der an Bord der USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Pike dient, bevor Captain James T. Kirk die Brücke übernimmt.

Mit dem Wiedersehen mit Mr. Spock, erfahren die Fans auch mehr von der Hintergrundgeschichte der Hauptfigur Michael Burnham (gespielt von Sonequa Martin-Green), die bekannterweise die Adoptivschwester von Mr. Spock ist.

The search for Spock is over! @ethangpeck will step into the legendary role in season 2 of #StarTrekDiscovery. ? #LLAP pic.twitter.com/zZpVaKZv1J — Star Trek: Discovery (@startrekcbs) August 14, 2018

Ethan Peck wird damit in die Fußstapfen des legendären Spock-Darsteller Leonard Nimoy aus der Original-Serie schlüpfen, der im Jahr 2015 verstarb. Inzwischen heißt Familie Nimoy (via Twitter) den neuen Spock-Darsteller bereits herzlich in der Star-Trek-Familie willkommen.

Thanks to the Nimoy family for your open arms, warm welcome, smiling curiosity and support, for making me feel worthy, as I embrace and take into my heart the iconic half alien we know as Mr. Spock. It is an incomparable honor. ?? #StarTrekDiscovery #LLAP pic.twitter.com/jEXG1T253Z — Ethan Peck (@ethangpeck) August 14, 2018

Star Trek: Discovery geht 2019 weiter

Die neue Star-Trek-Serie wird derzeit noch gedreht und spielt zehn Jahre vor der Original-Serie von Gene Roddenberry mit Captain Kirk und Mr. Spock auf der Enterprise. Schon nach dem Ende der ersten Staffel versprachen die Macher der Serie mehr klassische Star-Trek-Themen, mehr Missionen und neue Planeten für die zweite Staffel.

Die Auftaktfolge der neuen Staffel wird Alex Kurtzman selbst drehen, der inzwischen als neuer Showrunner der Serie fungiert und für die Produktion und den Drehbüchern verantwortlich zeigt. Auch Jonathan Frakes, bekannt als William T. Riker aus der Serie »Star Trek: The Next Generation«, soll nach eigenen Angaben die zweite und zehnte Folge als Regisseur in Szene setzen. Er hatte bereits einige Folgen der ersten Staffel gedreht.

Die 2. Staffel der Serie Star Trek: Discovery geht voraussichtlich nächstes Jahr auf dem US-Sender CBS und hierzulande auf Netflix an den Start. Einen ersten Trailer gibt es bereits.