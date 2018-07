Die neue Serie Star Trek: Discovery geht nächstes Jahr mit der 2. Staffel auf US-Sender CBS und hierzulande auf Netflix weiter. Nachdem sich ein neuer Showrunner für die Serie verantwortlich zeigt, laufen inzwischen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen.

Passend zur anstehenden Comic Con 2018 in San Diego sind schon jetzt erste Bilder aus der neuen Staffel erschienen (exklusiv auf EW). Auf dem ersten Bild gibt es ein Wiedersehen mit Hauptdarstellerin Sonequa Martin-Green in ihrer bekannten Rolle als Michael Burnham, die sich augenscheinlich erstmals auf der USS Enterprise befindet - wo sie auf Spock und Captain Pike (gespielt von Anson Mount) trifft.

Das zweite Bild wirft einen ersten Blick auf Neuzugang James MacKinnon als Wissenschaftsoffizier Linus. Der neue Charakter gehört zu den Saurianern, eine außerirdische reptilienartige Spezies, die wir schon im allerersten Star-Trek-Kinofilm aus dem Jahr 1979 kennenlernen durften. Damit spielt die neue Spezies erstmals auch in einer Star-Trek-Serie mit und gehört somit zum Kanon.

Auf der Comic Con 2018 werden wir sicherlich noch mehr von den neuen Folgen zu sehen bekommen, vielleicht sogar einen ersten Trailer.

Auf dem Panel zur Serie am Freitag (20.07.) sind die Serien-Darsteller Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, Mary Wiseman, Anthony Rapp, Wilson Cruz, Mary Chieffo und Anson Mount zu Gast, sowie die neuen Showrunner Alex Kurtzman und Heather Kadin. Die Moderation übernimmt Tig Notaro, neue Chefingenieurin Reno aus der 2. Staffel der neuen Star-Trek-Serie.

