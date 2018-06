Mit der vierten Erweiterung zu Star Trek Online, Victory is Life, verschlägt es Trekkies auf die in Schwierigkeiten geratene ikonische Raumstation Deep Space Nine. Dort trefft ihr auch auf bekannte Charaktere wie Quark, Kira und Doktor Bashir. Eure Aufgabe ist es, die Station vor einem Angriff zu verteidigen. Die Erweiterung ist auf PC ab sofort verfügbar, Konsolenspieler dagegen müssen sich noch etwas länger gedulden.

Als weiteres Feature von Victory is Life halten die Jem'Hadar als spielbare Fraktion in Star Trek Online Einzug. Außerdem kommt der Gamma Quadrant als neues Schlachtfeld hinzu und wird die Levelgrenze auf 65 erhöht.

Das 2010er Star Trek Online konnte im Jahr 2014 mit der Erweiterung Delta Rising endlich eine lohnenswerte Geschichte liefern und uns im Test auch in Rollenspiel-Belangen wie Spezialisierungen und Passivboni als Free2Play-MMO überzeugen.

Wer sich für die ereignisreiche Geschichte der Star-Trek-Computerspiele interessiert, findet in unserer Plus-Abteilung einen dreiteiligen Report. Zum Lesen des ersten Teils oder Abonnieren von GameStar-Plus klickt auf den grünen Linkkasten unten:

Die Geschichte der Star-Trek-Spiele - Teil 1: Kirk tobte, Paramount lobte

Allen anderen empfehlen wir unser Special zum 50-jährigen Geburtstag von Star Trek, in dem wir unsere Highlights, Enttäuschungen und Lieblingsspiele der Science-Fiction-Serie beleuchten.

Star Trek Online - Bilder aus der Erweiterung »Delta Rising« ansehen