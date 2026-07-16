Star Trek: Voyager - Across the Unknown bekommt überraschend ein Riesen-Update mit Story-DLC, Gratis-Patch und Captain's Edition

Die erste Erweiterung bringt unter anderem Professor Forra Gegen (Henry Woronicz) ins Spiel. Bildquelle (links): CBS / Paramount

Überraschung, Trekkies! Star Trek: Voyager - Across the Unknown expandiert gewaltig und bringt einfach mal so seinen ersten Story-DLC namens Delta Chronicles heraus, der mit dem kostenlosen Patch 1.8 garniert wird.

Damit läuten die Entwickler auch gleich eine ganze Reihe von Erweiterungen ein, die in diesem Jahr noch erscheinen werden. Nach Delta Chronicles folgen in den nächsten Monaten noch drei weitere Inhalts-Updates.

Alle vier DLCs sind im Expansion Pass enthalten, den ihr ab sofort erwerben könnt. Wenn ihr neu einsteigt, ist dieser auch in der neuen Captain's Edition des Spiels enthalten.

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1:11 Star Trek: Voyager - Across the Unknown expandiert gewaltigt: Vier DLCs im Expansion Pass angekündigt

Autoplay

Erster DLC: Delta Chronicles

Delta Chronicles ist ab dem 16. Juli 2026 auf PC, PS5, Xbox und Switch 2 verfügbar.

Mit der ersten Story-Erweiterung stürzt ihr euch mit eurer Crew in fünf neue Nebenmissionen, die auf Folgen aus Star Trek: Voyager beruhen (Vorsicht vor Mini-Spoilern):

Die fünf Episoden aus Star Trek Voyager Herkunft aus der Ferne Die Voyager trifft auf die reptilienartigen Voth. Der Voth-Wissenschaftler Professor Forra Gegen findet Indizien dafür, dass sein Volk von den Dinosauriern der Erde abstammt, doch verrät damit das religiöse Dogma der Voth-Führung. Die Omega-Direktive Die Sensoren der Voyager erfassen ein seltenes Omega-Molekül, das dazu imstande ist Warp-Reisen unmöglich zu machen. Die Sternenflotte erteilt Captain Janeway den Sonderbefehl, alle sonstigen Regeln zu ignorieren, um dieses Molekül zu zerstören - auch die, der Obersten Direktive. Suspiria Die Crew stößt auf eine Raumstation voller Ocampa mit telepathischen Fähigkeiten. Ihre Anführerin ist Suspiria, die die Voyager möglicherweise bei ihrer Heimreise unterstützen könnte. Doch diese ist alles andere als freundlich gesinnt. Eine Heimstätte In einem Asteroiden lebt eine versteckte Kolonie von Talaxianern, doch eine aggressive Spezies droht ihrer Existenz ein Ende zu bereiten. Neelix hilft seinen Artgenossen, doch steht am Ende vor einer schwierigen Entscheidung. Eingeschleust Ein neuer Hoffnungsschimmer erreicht die Voyager in Form eines Hologramms von Reginald Barclay. Er verspricht einen sicheren Weg nach Hause, doch kann die Lösung wirklich so einfach sein?

Das steckt noch drin:

Neue Entscheidungen, die euer Spiel beeinflussen

Zwei neue, spielbare Charaktere mit eigenen Kampffähigkeiten zu eurer Crew: das Hologramm von Reginald Barclay und Professor Forra Gegen aus dem Volk der Voth

Vier neue NPC-Schiffe, darunter das Voth-Stadtschiff und ein Ferengi-Marodeur

Ebenfalls am 16. Juli wird Update 1.8 ausgerollt, das für alle Spielerinnen und Spieler des Hauptspiels kostenlos ist. Damit bekommt ihr Zugang zu:

Sieben neuen Schiffsmissionen und Ereignissen

Überarbeiteten Beschreibungen im Technologiebaum

einer verbesserten Benutzeroberfläche

angepasstem Balancing

Quality-of-Life-Features

Expansion Pass

Nach Delta Chronicles und Patch 1.8 ist aber noch nicht Schluss. Der erste DLC ist Teil eines ganzen Expansion Passes, den Publisher Daedalic und Entwickler Gamexcite gleich noch mit angekündigt haben.

Der Expension Pass ist mit vier Erweiterungen gefüllt.

Die drei nächsten Premium-DLCs kommen mit weiteren Inhalten, wie Story-Missionen, spielbaren Charakteren, Raumschiffen und Technologien.

Sommer 2026 : U.S.S. Equinox, ein spielbares Raumschiff für einen neuen Spielmodus

: U.S.S. Equinox, ein spielbares Raumschiff für einen neuen Spielmodus Herbst 2026 : Neuer Story-DLC

: Neuer Story-DLC Winter 2026: Neuer Sektor-DLC, basierend »auf einer der beliebtesten Episoden der Voyager-Geschichte«

Der Expansion Pass kostet auf allen verfügbaren Plattformen 30 Euro und ist in der neuen Captain's Edition mit enthalten.

Captain's Edition

Ab sofort könnt ihr das Komplettpaket für Star Trek: Voyager - Across the Unknown in Form der Captain's Edition erwerben. Darin enthalten sind das Hauptspiel, der Deluxe DLC sowie der gesamte Expansion Pass, der euch Zugang zu allen Erweiterungen verschafft, die bereits da sind und noch kommen werden. Der Deluxe DLC kommt mit fünf Zusatzmissionen, zwei weiteren Helden und drei Technologien.

Neben den kostenpflichtigen Erweiterungen sind außerdem weiterhin kostenlose Inhalts-Updates geplant, darunter neue Schiffsmissionen und der ominöse neue Spielmodus. Die Entwickler schreiben dazu: »Dieser wird Star Trek: Voyager - Across the Unknown in eine spannende neue Richtung führen und zahlreiche zusätzliche Spielstunden bieten.« Weitere Infos sollen in Kürze folgen.

Wenn ihr wissen wollt, was unser Star-Trek-Experte Peter generell von dem Strategiespiel hält, dann schaut unbedingt in seinen Test hinein. Den und weitere Artikel zum Thema findet ihr in der obigen Link-Box.