The Mandalorian: Star Wars-Serie wird vielleicht ganz anders fortgesetzt als ursprünglich gedacht

The Mandalorian hat die Geschichte von Din Djarin, Grogu und auch Bo-Katan eigentlich zu einem ziemlich passenden Ende geführt. Die Star Wars-Serie soll aber trotzdem fortgesetzt werden. Staffel 4 ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, Showrunner Jon Favreau verriet aber bereits, die Drehbücher dafür längst fertig geschrieben zu haben (via Twitter X).

The Mandalorian könnte jetzt aber ganz anders fortgesetzt werden, als ursprünglich geplant. Wie die für gewöhnlich sehr gut informierte Seite Making Star Wars erfahren haben will, gibt es vielleicht gar keine vierte Season, sondern dafür einen Kinofilm.

Und nein, damit ist nicht der geplante Abschluss von Dave Filonis Serien-Kosmos gemeint, sondern ein eigenständiger Mandalorian-Film, der Staffel 4 ersetzen könnte. Making Star Wars zufolge wird diese Möglichkeit momentan bei Lucasfilm diskutiert - und zwar aus mehreren Gründen.

Warum ein Mando-Film statt einer Staffel 4

Der Streik ist schuld : Allen voran will man bei Disney und Lucasfilm einen strikten Zeitplan einhalten, der momentan natürlich durch den anhaltenden Hollywood-Streik gefährdet wird. So besteht wohl die Befürchtung, dass Dave Filoni und Jon Favreau schlichtweg keine Zeit für Staffel 4 von The Mandalorian haben werden, sollte sich der Streik bis 2024 ziehen - und dafür stehen die Chancen ziemlich gut.

Dave Filonis Pläne in Gefahr: Immerhin planen Dave Filoni und Jon Favreau, all ihre neuen Live-Action-Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka in einem großen Finale münden zu lassen: Einen eigens dafür entwickelten Kinofilm. Dafür sind in Vorbereitung darauf aber noch ein paar weitere Staffeln und Serien geplant.

Weniger Serien, Fokus auf große Disney-Events: Gleichzeitig stellte Disney-CEO Bob Iger bereits in Aussicht, die Anzahl neuer Star Wars- und Marvel-Projekte für den eigenen Streamingdienst zu reduzieren: Weil zu viele und zu teure Serien auf Disney Plus nicht den gewünschten Ertrag bringen, will man zukünftig wieder mehr auf Qualität als Quantität setzen.

Damit klingt es nicht völlig abwegig, dass The Mandalorian keine Staffel 4, sondern einen Kinofilm bekommen könnte. Gerade moderne TV-Serien können gerne mal (zeit)aufwändiger und sogar teurer als große Kinofilme ausfallen. So enttäuschte Secret Invasion zum Beispiel Kritiker und Fans, blieb wohl selbst bei Disney hinter den Erwartungen zurück und kostete über 200 Millionen US-Dollar.

Star Wars-Fans sollten natürlich beachten: Offiziell bestätigt ist diese Meldung noch lange nicht! Ob und wie The Mandalorian letztendlich fortgesetzt wird, muss sich mit der Zeit zeigen. Bis dahin könnt ihr aber schon mal einen Blick auf die neuen Star Wars-Filme und -Serien werfen, von denen wir noch wissen:

Was haltet ihr von der Meldung von Making Star Wars: Würdet ihr euch über einen eigenen Mandalorian-Kinofilm freuen? Oder würdet ihr die Geschichte lieber weiter in Serienform fortgesetzt sehen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Star Wars-Filme und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!