Star Wars: Battlefront 2 - Neue Helden & Schurken aus den Klonkriegen

Während der E3 2018 hat Electronic Arts neue Inhalte für Star Wars: Battlefront 2 angekündigt. Im Fokus steht dabei die Ära der Klonkriege. Das bedeutet auch, dass wir neue Helden und Schurken steuern dürfen. Folgende Figuren haben die Macher bereits bestätigt:

Wann genau die neuen Inhalte ihren Weg ins Spiel finden, steht noch nicht fest, aber EA spricht auf Twitter von einem Zeitpunkt »in den nächsten Monaten«.

"Your lightsabers will make a fine addition to my collection..."



More Clone Wars is heading to #StarWarsBattlefrontII in the coming months. pic.twitter.com/Vbr2X4YKo4