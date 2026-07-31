Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Star Wars: Rey wird für ihren eigenen Orden eine goldene Regel der Jedi brechen, die als unumstößlich galt

Wie könnte Reys Jedi-Orden nach den Ereignissen von Star Wars: Episode 9 aussehen? Ein offizieller Roman liefert einen ersten Vorgeschmack.

Profilbild von Vali Aschenbrenner
Vali Aschenbrenner
31.07.2026 | 13:47 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Laut Rey Skywalker sollen auch Jedi lieben dürfen! Bildquelle: DisneyLucasfilm Laut Rey Skywalker sollen auch Jedi lieben dürfen! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Im Star-Wars-Universum mussten Jedi bisher einer wichtigen Regel folgen: Lasst euch auf nichts und niemanden ein. Keine besten Freunde, keine romantischen Partner, keine materiellen Besitztümer und keine familiären Verpflichtungen – nur auf die Macht.

Das könnte sich aber ändern, sobald Rey am Drücker ist. Denn nach den Geschehnissen von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers liegt es an ihr, einen neuen Jedi-Orden ins Leben zu rufen. Und dafür befindet sie sich schon mal in einer eher ungewöhnlichen Ausgangssituation.

Klar, Rey hat unter Luke Skywalker und auch Leia Organa gelernt, wurde aber nur bedingt im klassischen Sinne des Jahrtausende alten Jedi-Ordens unterrichtet. Ihr Wissen musste sie sich primär aus alten Schriften und Überlieferungen aneignen.

Und im neuen Kanon-Roman Legacy von Madeleine Roux (via TheHolofiles) stellt sich nun heraus, dass Rey die Lehren der Jedi nicht unkritisch betrachtet hat – ganz im Gegenteil.

Wie Reys Orden mit einer alten Jedi-Regel brechen könnte

Aber beginnen wir von vorn: Das neue Kanon-Buch spielt sich zwischen den Episoden 8 und 9 ab und folgt Rey und Leia dabei, wie sie versuchen, das alte Skywalker-Lichtschwert zu reparieren. 

Dabei landen die beiden auf dem Planeten Tython, wo sich vor Jahrtausenden Tragisches zugetragen hat. Dort versuchten Jedi erfolglos, Sith zu rehabilitieren, was in einem Massaker endete. Basierend auf dieser Erkenntnis kommen Rey und Leia auf Darth Vader zu sprechen und wie außergewöhnlich es war, dass Luke ihn zurück auf die helle Seite ziehen konnte. 

Das bringt Rey zum Grübeln und die gesamte Struktur des Jedi-Ordens zu hinterfragen. Inwiefern es denn sinnvoll sei, dass sich die Jedi von der Außenwelt abschotten und ob das nicht viel größeres Konfliktpotenzial bergen würde:

Leute, die ihre Kinder weggeben, nur weil diese die Macht benutzen können – das geht doch nicht auf, oder? Damit hätte ich meine Eltern so oder so verloren. Die Jedi hätten mich mitgenommen, uns voneinander getrennt und dieser Verlust bleibt für immer.

Es könnte auch anders sein. Kein versteckter Tempel in den Bergen. Nicht die Jedi und alle anderen …

Video starten 2:06 Auch die neue Star-Wars-Serie The Ninth Jedi verfolgt einen eher ungewöhnlichen Ansatz und startet schon bald auf Disney Plus

Stattdessen hat Rey eine andere Idee: Dass Jedi unter denen leben, die sie zu beschützen geloben. Dass Gemeinschaften entstehen, in denen Jedi und gemeine Bürger Hand in Hand miteinander gehen. Nicht unähnlich, wie die Ordens-Ritter zur Zeit der Hohen Republik gelebt haben, bevor sie immer mehr den Bezug zur Bevölkerung verloren. 

Rey geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht unmissverständlich aus:

Den Jedi wurde beigebracht, sich von allen Bindungen loszusagen. Aber jeder braucht etwas, wofür er oder sie kämpfen kann – und zwar mehr als nur Ideen, nämlich Menschen.

Dieselbe Erkenntnis hatte Luke Skywalker übrigens schon im Expanded Universe als Begründer seines eigenen Jedi-Ordens: Gemeinsam mit Mara Jade setzte er einen Sohn namens Ben in die Welt, der selbst ein mächtiger Jedi werden sollte. Im neuen Kanon ohne Disney fehlt von den beiden allerdings jegliche Spur. 

Für Star Wars steht fest: Nach Episode 9 kommt jetzt die nächste große Film-Saga und dafür dient Andor als Vorbild
von Vali Aschenbrenner
Für Star Wars steht fest: Nach Episode 9 kommt jetzt die nächste große Film-Saga und dafür dient Andor als Vorbild
Zum nächsten Star-Wars-Film sind wohl neue Story-Details geleakt, die Fans des alten Kanons aufhorchen lassen
von Vali Aschenbrenner
Zum nächsten Star-Wars-Film sind wohl neue Story-Details geleakt, die Fans des alten Kanons aufhorchen lassen
Mara Jade ist zurück und heißt jetzt sogar Skywalker … in einem Handy-Spiel
von Vali Aschenbrenner
Mara Jade ist zurück und heißt jetzt sogar Skywalker … in einem Handy-Spiel

Wann bekommen wir Reys neuen Jedi-Orden endlich zu sehen?

Mit dieser Enthüllung wird natürlich spannend, wie genau Reys Jedi-Orden aussieht, sobald wir den mal zu Gesicht bekommen. In gleich drei verschiedenen Projekten könnte der laut Gerüchten eine Rolle spielen:

Mehr dazu, was aktuell im Krieg-der-Sterne-Universum passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. So beendete The Mandalorian & Grogu 2026 die sechsjährige Kinopause von Star Wars. Im Frühjahr 2027 soll außerdem endlich die zweite Staffel der Ahsoka-Serie auf Disney Plus folgen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Windows 11 im neuen Glanz: Microsoft möchte jahrzehntealte Design-Relikte endlich loswerden

vor 21 Minuten

Windows 11 im neuen Glanz: Microsoft möchte jahrzehntealte Design-Relikte endlich loswerden
Star Wars: Rey wird für ihren eigenen Orden eine goldene Regel der Jedi brechen, die als unumstößlich galt

vor 34 Minuten

Star Wars: Rey wird für ihren eigenen Orden eine goldene Regel der Jedi brechen, die als unumstößlich galt
Dungeons + Dragons bringt sein mit Abstand düsterstes Setting zurück und das wird sowas von ab 18   1     1

vor 51 Minuten

Dungeons & Dragons bringt sein mit Abstand düsterstes Setting zurück und das wird sowas von ab 18
Zwei in die Jahre gekommene Apple-Produkte sollen noch in diesem Herbst verbesserte Neuauflagen bekommen

vor einer Stunde

Zwei in die Jahre gekommene Apple-Produkte sollen noch in diesem Herbst verbesserte Neuauflagen bekommen
mehr anzeigen