Kein Witz, das legendäre Star-Wars-Meme »Glup Shitto« ist seit dem letzten Kinofilm irgendwie Kanon und ihr habt es garantiert übersehen

Der Dino-Jedi Coleman Trebor, der in Episode 2 von Jango Fett über den Haufen geschossen wird, ist ein Paradebeispiel für einen Glup Shitto. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Jeder Star-Wars-Fan hat einen eigenen Glup Shitto: einen völlig obskuren oder sogar willkürlichen Charakter, der meist irgendwo im Hintergrund rumlungert und es bei jedem seiner Auftritte schafft, euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Wenn euch also die Figuren Max Rebo, Yarael Poof, Dud Bolt oder Coleman Trebor was sagen – Glückwunsch – kennt ihr mindestens einen Glup Shitto beim Namen.

Glup ... was?

Aber warum Glup Shitto ? Das mittlerweile legendäre Meme lässt sich auf den Tumblr-Post des Users gomjabbar von 2020 zurückführen (via KnowYourMeme). Meistens als spöttische Kritik am Zwang von Disneys Star Wars gemeint, ständig altbekannte Figuren mitzubringen, ging der Seitenhieb wie ein Lauffeuer durch die Community.

Seit jeher ist Glup Shitto fester Bestandteil des Fan-Vokabulars und darauf wurde jetzt sogar im offiziellen Kanon angespielt … wir haben es nur nicht gemerkt. Es sei denn, ihr beherrscht die Alien-Sprache Aurebesh.

Wo sich Glup Shitto in The Mandalorian & Grogu versteckt

So hat der X-Account Star Wars Holocron darauf aufmerksam gemacht, dass sich im Hintergrund von The Mandalorian & Grogu eine Werbetafel finden lässt, die einen Gladiatorenkampf zwischen dem Hutten Rotta und – Trommelwirbel – Glop Shdo ankündigt.

Klar, dabei handelt es sich nicht um 1:1 um die offizielle Meme-Bezeichnung, aber uns braucht niemand erzählen, dass es sich dabei um nicht um eine augenzwinkernde Anspielung handelt!

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Tatsächlich schließt sich damit auch ein kleines bisschen der Kreis. Denn die Bezeichnung Glup Shitto und die Idee dahinter entstanden, als Staffel 2 von The Mandalorian Disney Plus dominierte. Und die ist vollgestopft mit Cameos und Gastauftritten von kleinen wie großen Charakteren, von Bib Fortuna über Boba Fett bis natürlich Luke Skywalker.

Da passt es umso mehr, dass The Mandalorian & Grogu jetzt Glup Shitto in den offiziellen Kanon hievt … zumindest mehr oder weniger.

1:03 The Mandalorian and Grogu: Auf den Kinostart folgt schon bald der Streaming-Release - wann ihr den Star-Wars-Film zuhause schauen könnt

Autoplay

Was ist euer liebster Glup Shitto aus dem Star-Wars-Universum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Unter den Links oben könnt ihr derweil nachlesen, was aktuell sonst so im Star-Wars-Universum passiert. So geht es nach The Mandalorian & Grogu im Frühjahr 2027 mit Staffel 2 von Ahsoka weiter, während am 26. Mai mit Starfighter der nächste Kinofilm auf der großen Leinwand landet.