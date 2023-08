Star Wars: Ein 28 Jahre alter Kult-Shooter kommt wirklich zurück!

Auch Darth Vader ist im Remaster von Dark Forces kein Pixelbrei mehr.

Es ist Kult, es ist genial und es ist … steinalt. Star Wars: Dark Forces erschien im Jahr 1995 und genau so sieht der Shooter auch aus. Höchste Zeit für ein Remaster, dachte sich wohl das Studio Nightdive, das sich auf die Feinpolierung eingestaubter Klassiker spezialisiert haben.

Dafür hat sich das Team mit Lucasfilm Games zusammengeschlossen. Mit einem ersten Trailer zeigen die Entwickler auch direkt, wie das runderneuerte Endprodukt aussehen soll:

1:26 Star Wars Dark Forces erhält ein offizielles 4k-Remaster

Worum geht’s in Dark Forces?

Kyle Katarn war einst Offizier des Imperiums, bis er nach dem Mord an seiner Familie auf die Seite der Rebellen wechselte. Die geben ihm den Auftrag, das ominöse “Dunkle-Truppe-Projekt” seiner Feinde zu sabotieren - im Laufe des Abenteuers trifft die Hauptfigur auf einige bekannte Gesichter der weit, weit entfernten Galaxis.

Spielerisch erinnert Dark Forces an die alten Doom-Klassiker, wenn auch nicht ganz so schnell und deutlich weniger blutig. Dafür konnte es schon damals mit ausgezeichneter Star-Wars-Atmosphäre und schicken Cutscenes glänzen - jedoch nicht in Deutschland. Dort war das Spiel bis ins Jahr 2020 noch indiziert.

Was bietet das Remaster?

4K-Auflösung

120 FPS

Überarbeitetes 3D-Rendering, was für schönere Lichteffekte sorgen soll

Controller-Support, unter anderem soll ein Waffenrad eingebaut werden

Überarbeitete Cutscenes

Steam-Erfolge

Gab’s nicht schon ein Remaster?

Falls ihr gerade ein Déjà-vu erlebt, ist das nicht allzu verwunderlich: Erst im Dezember 2022 haben wir von einem 4K-Remaster zu Dark Forces berichtet. Dabei handelte es sich jedoch um ein Fan-Projekt, um den Shooter auf modernen PCs zum Laufen zu bringen.

Dieses Remaster könnt ihr euch schon jetzt herunterladen oder ihr vergleicht den Trailer des neu angekündigten Remasters mit diesem Video des Fan-Remasters:

2:06 Star Wars Dark Forces: Dank Fan-Remaster läuft der Klassiker auch auf modernen PCs

Die offizielle Überarbeitung von Dark Forces soll im vierten Quartal 2023 erscheinen, allzu lang müsst ihr darauf also nicht mehr warten.

Was haltet ihr von dem ersten Videomaterial zum offiziellen Star Wars: Dark Forces Remaster? Richtig schick oder könnt ihr euch mit dem alten Stil einfach nicht anfreunden? Oder sah in euren Augen das Fan-Projekt ohnehin besser aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!