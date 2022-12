Aufwändiges 4K-Remaster: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Star Wars: Dark Forces auszugraben!

Die Macht war damals stark in Star Wars: Dark Forces. Der Ego-Shooter hat große Spuren hinterlassen. Immerhin prägte er den damaligen Kanon des Universums und gilt als (dunkler) Vater der Star-Wars-Shooter. Für aktuelle PCs ist der Titel aber nicht ausgelegt, Spieler mussten bisher umständlich an Einstellungen herumschrauben und eine DosBox einstellen, um den Titel zum Laufen zu bringen.

Diese Tage sind vorbei, nach drei Jahren Entwicklungszeit ist jetzt das Fan-Projekt mit dem Namen The Force Engine erschienen. Mit der könnt ihr den Klassiker wieder spielen, ohne den Charme des Originals zu verlieren. Den Trailer seht ihr gleich hier:

2:06 Star Wars Dark Forces: Dank 4K-Remaster läuft der Klassiker auch auf modernen PCs

Was steckt da drin?

Wer sich das Video ansieht, wird sich vermutlich denken: Das sieht doch genauso aus wie damals! Das ist auch nicht vollkommen falsch, an der allgemeinen Grafik hat sich nicht viel getan. Ein paar Änderungen gibt es aber auch hier: Ihr könnt jetzt in 4K die Sturmtruppler bekämpfen, die FPS sind deutlich höher und die Auflösung ist nun einem 16:9-Bildschirm angepasst, sogar Wide-Screen-Monitore werden unterstützt.

Viele der Unterschiede sind jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar: Maus-Support mit Sensitivitäts-Einstellung ist nun enthalten, es kann aber auch mit dem Controller gespielt werden. Das neue Speicher-System lässt euch nicht bei weit entfernten Ladepunkten neu starten und auch die künstliche Intelligenz des Bossgegners Boba Fett wurde verbessert.

Wenn ihr übrigens von all den Filmen und Serien aus dem Star-Wars-Universum übersättigt seid, dann könnten euch die Spiele aus dem Trott wieder herausholen. Wieso, darüber reden wir in folgendem Podcast:

Das Beste jedoch: Eine umständlich justierte DosBox mit all den einhergehenden Bugs ist nicht vonnöten und die alten Mods von damals können problemlos heruntergeladen werden. Wer Dark Forces aber so wie damals spielen möchte, kann all die Annehmlichkeiten auch weglassen: Kein Maus-Support, wieder zurück zu den veralteten Speicherpunkten, die Auflösung wieder bei 320x200. Genau wie damals - nur mit einer höheren Framerate.

Wobei Spieler in Deutschland erst seit knapp zwei Jahren überhaupt Dark Forces kaufen können – davor war der Shooter indiziert:

Dark Forces wird auch nicht das einzige Spiel bleiben, das von der Force Engine profitiert: Auch Outlaws soll bald mit der neuen Force Engine auf modernen Geräten laufen können. Wann genau, ist aber noch unklar.

Wie kann ich es spielen?

Die Force Engine ist kostenlos herunterladbar, ihr müsst aber im Besitz von Dark Forces sein, damit ihr euch in eine weit, weit entfernte Galaxis vor langer Zeit stürzen könnt. Sehr tief müsst ihr da nicht in die Tasche greifen, auf Steam kostet der Titel aktuell knappe 5 Euro. Außerdem werden momentan nur Windows-Betriebssysteme unterstützt, Linux und Mac sollen Anfang nächsten Jahres folgen.

Wenn euch der Titel aber mittlerweile doch zu alt ist und ihr lieber eure Zeit in aktuelle Spiele investieren wollt, dann müsst ihr nicht mehr lange auf Star Wars Jedi: Survivor warten! Bei den diesjährigen Game Awards wurde nicht nur der 17. März 2023 als Release bestätigt, es gab auch erstes Gameplay zu sehen.

Werdet ihr Dark Forces nach all den Jahren nun nachholen oder fiebert ihr lieber auf Jedi Survivor hin? Schreibt es gerne in die Kommentare!