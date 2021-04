Am 04. Mai wird Star Wars gefeiert. Unter dem Motto "May the 4th - and video game deals - be with you" eröffnet EA die große Schnäppchenjagd auf ausgewählten Vertriebsplattformen. Neben den neuen Star-Wars-Spielen, finden sich auch viele Klassiker im Angebot wieder. Im Folgenden wollen wir euch eine kleine Übersicht der besten Deals liefern und euch darüber informieren, wo es die Schnäppchen zu jagen gibt.

Es ist zu beachten, dass die meisten Angebote am 06. Mai auslaufen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Release: 15. November 2019

Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert, 20 statt 40 Euro

Zu den Angeboten: Steam

Star Wars Jedi: Fallen Order ist ein 3rd Person Action-Adventure von Respawn Entertainment, welches euch in die Haut eines waschechten Jedis steckt. Als Cal Cestis schwingt ihr euer Lichtschwert nicht nur gegen die Häscher des Imperiums, sondern bekommt es auf eurem Abenteuer auch mit den unterschiedlichsten Kreaturen zu tun.

Die Kämpfe erinnern entfernt an ein abgeschwächtes Dark-Souls-Erlebnis. Bosse werden bezwungen, Ausdauer gemanagt, Zeitfenster ausgenutzt und präzises Ausweichen vermindert eingehenden Schaden. Neben eindrucksvollen Lichtschwertkämpfen, gibt es auch allerhand Machtfertigkeiten, die euren Nahkampf ergänzen.

Im Spiel besucht ihr die unterschiedlichsten Orte, die durch eine eindrucksvolle Atmosphäre bestechen. Das Spiel soll in Zukunft sogar noch besser aussehen, wie EA erklärte. Im Sommer soll es für Next-Gen-Besitzer ein kostenloses Upgrade geben. Ob PC-Spieler auch auf ihre Kosten kommen, wurde nicht gesagt.

Star Wars: Squadrons

Release: 02. Oktober 2020

Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert, 20 statt 40 Euro

Zu den Angeboten: Steam

Als Star Wars: Squadrons damals angekündigt wurde, war die anfängliche Skepsis groß. Für viele Fans hat es seit X-Wing: Alliance keine vergleichbare Weltraumaction gegeben und die Anforderungen an eine Flugsimulation im Star-Wars-Universum waren hoch.

Die anfängliche Skepsis verwandelte sich jedoch schnell in Begeisterung und Squadrons sahnte bei vielen Kritikern eine gute Wertung ab. Im Spiel übernehmt ihr das Steuer vieler bekannter Raumschiffe wie dem X-Wing oder dem legendären TIE-Fighter. Das Cockpit der Raumschiffe ist detailliert gestaltet und das Sounddesign der röhrenden Motoren ist einfach nur cool.

Neben einer rund acht bis zehnstündigen Singleplayer-Kampagne, in der ihr abwechselnd Imperium und Allianz spielt, erwarten euch zwei unterschiedliche Multiplayer-Modi. Das Spiel lässt sich im Übrigen auch wunderbar in VR spielen, was nicht nur die Immersion verstärkt, sondern auch das schnelle Umsehen aus den Cockpit-Fenstern erlaubt.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Release: 04. Dezember 2003

Rabatt & Preis: 65 Prozent reduziert, 3 statt 8 Euro

Zu den Angeboten: Steam, GOG

Star Wars: Knights of the Old Republic (Kotor) ist der Klassiker schlechthin und gilt trotz seines hohen Alters für viele Fans als bestes Star-Wars-Spiel der Geschichte. Kotor stammt aus der Feder von Bioware und ist ein Beispiel für die Rollenspiel-Expertise, die das Entwickler-Studio bekanntgemacht haben.

Kotor spielt ca. 4.000 Jahre vor den Geschehnissen in Episode 6. Der Protagonist erwacht ohne Erinnerungen an Bord einer Fregatte. Auf eurem Weg ein Jedi zu werden, stehen euch die unterschiedlichsten Machtfähigkeiten zur Verfügung - ihr dürft sogar ein eigenes Lichtschwert bauen.

Auf eurer Reise besucht ihr einige der bekanntesten Star-Wars-Schauplätze und bekommt es mit interessanten Gefährten zu tun, die ihr für euer Unterfangen rekrutieren könnt. Knackige Entscheidungen müssen ebenfalls getroffen werden, die nicht nur den Ausgang des Spiels beeinflussen, sondern auch festlegen, ob ihr der Dunklen oder der Hellen Seite verfallt.

Noch mehr günstige Star-Wars-Spiele

Neben den oben genannten Empfehlungen, sind natürlich auch weitere Franchise-Klassiker im Angebot. Im Folgenden haben wir euch die besten Highlights in einer übersichtlichen Preistabelle zusammengefasst:

Steam GOG Gamesplanet Knights of the Old Republic 2 2,86€ 2,99€ 7,37€ Battlefront 2 11,99€ - 23,74€ Episode 1: Racer 2,86€ 2,99€ 7,37€ Lego Star Wars: The Complete Saga 4,19€ 4,19€ 14,99€ Republic Commando 2,86€ 2,99€ 7,37€ Jedi Academy 2,86€ 2,99€ - Force Unleashed 5,87€ 5,89€ 15,11€ X-Wing: Alliance 2,86€ 2,99€ 7,37€

Eine umfassenderen Überblick aller Angebote und virtuellen Goodies, könnt ihr euch auf der offiziellen Star-Wars-Seite verschaffen.