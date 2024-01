Star Wars Outlaws: Fans wollen den Release-Zeitraum aufgedeckt haben, aber jetzt widerspricht Ubisoft

In Star Wars Outlaws bekommen wir es mit der kriminellen Unterwelt zu tun.

Kurz war die Aufregung groß: Hat Disney sich etwa gerade beim Release-Zeitraum von Star Wars Outlaws verplappert? Aufmerksame Fans hatten einen offiziellen Hinweis in einem Werbetext gefunden und sich schon über die neue Info gefreut – aber jetzt dementiert Ubisoft.

Wir erklären, was genau passiert ist und welche offizielle Ansage zum Release-Datum von Star Wars Outlaws derzeit gilt.

Verwirrung um angeblichen Release-Hinweis

Was war los? Disney hatte in einem Werbe-Post die kommenden Star-Wars-Attraktionen bekannt gegeben, die 2024 besonders wichtig werden. Darunter neue Highlights in den Disney Parks, aber eben auch das Action-Adventure Star Wars Outlaws von Massive Entertainment und Ubisoft. Im Text dazu hieß es, das Spiel erscheine in der zweiten Hälfte des Jahres.

Doch kurz darauf verschwand diese Angabe, jetzt ist dort nur noch die Rede von »2024« – also der Release-Zeitraum, der ohnehin schon bekannt war.

Ubisoft äußerte sich gegenüber Kotaku in einer Mail und stellte klar, dass die ursprüngliche Angabe in dem Artikel inkorrekt war und man weiterhin das gesamte Jahr als geplanten Release-Zeitraum für PC, PS5 und Xbox X/S angibt.

10:38 10 Minuten Star Wars Outlaws am Stück: Erstes Gameplay lässt Star-Wars-Fantasien wahr werden

Star Wars Outlaws hat es auch in unsere 24 wichtigsten Spiele, die 2024 erscheinen, geschafft. Denn es lässt den lang gehegten Traum vieler Fans in Erfüllung gehen: Zum ersten Mal erkunden wir die weit, weit entfernte Galaxie als Open World, in der Rolle einer Gaunerin namens Kay Vess – ausdrücklich mal kein Jedi oder Sith. Stattdessen schießen wir mit Blastern und verlassen uns auf den knuffigen Begleiter Nix.

Mehr über das kommende Spiel lest ihr hier bei uns:

Wollt ihr an dieser Stelle eure persönliche Prognose abgeben? Wann erscheint Star Wars Outlaws: Anfang, Mitte oder Ende des Jahres? Oder glaubt ihr sogar, dass es sich verschiebt und erst später als geplant rauskommt, wie das in den letzten Jahren ja bei vielen großen Titeln der Fall war? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!