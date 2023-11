Star Wars: Ein neuer Kinofilm ist nicht tot, doch der Regisseur will davor vier(!) andere Projekte umsetzen

Taika Waititi hat bereits Folgen für The Mandalorian gedreht, sein persönlicher Star-Wars-Film soll auch noch irgendwann kommen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ich will mir genug Zeit nehmen und es richtig machen - mit diesen Worten gibt Taika Waititi das neueste Update zu seinem geplanten Star-Wars-Film, der bereits 2020 (also vor mittlerweile drei Jahren) angekündigt wurde.

Taika Waititis Star-Wars-Film kommt - aber nicht allzu bald

Das bedeutet jetzt konkret: Der Film des Regisseurs von Filmen wie Thor 3 und 4, Jojo Rabbit oder What We Do In The Shadows soll noch immer kommen, wird aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Tatsächlich hat Taika Waititi alle Hände voll zu tun und will sich erst vier(!) anderen Projekten widmen, bevor es für ihn in eine weit, weit entfernte Galaxis geht. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erklärt der Filmemacher:

Im Moment arbeite ich [mit Lucasfilm und Disney] daran. Aber genau wie ich haben sie noch eine ganze Palette an Projekten in der Mache. Ich denke, dass sie [meinen Star-Wars-Film] weiter nach hinten schieben, bis ich mit meinen Sachen fertig bin. Aktuell arbeite ich an vier anderen Drehbüchern, die ich noch finalisieren möchte. Ich will mir genug Zeit nehmen und es richtig hinbekommen. Ich will mit [Star Wars] nichts überstürzen.

Was Taika Waititi als Nächstes verfilmen wird

Der nächste Film von Taika Waititi dürfte seine Adaption des Romans Klara und die Sonne des Autors Kazuo Ishiguro werden. Die Geschichte davon dreht sich um einen Roboter namens Klara, die dafür entwickelt wurde, Menschen vor dem Tod durch Herzschmerz zu bewahren. Wann die Verfilmung davon starten könnte, ist allerdings nicht bekannt.

Über Jahre hinweg wollte Waititi außerdem den Kult-Anima Akira neuverfilmen. Doch das Projekt befindet sich in der Entwicklungshölle und ob es jemals zustande kommt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht so recht sagen.

Fest steht aber schon einmal: Nach Ragnarok und Love & Thunder wird Taika Waititi erstmal nicht für Thor 5 oder das Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Das hat der Regisseur mittlerweile persönlich bestätigt.

So geht es mit Star Wars im Kino und TV weiter

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den geplanten Film von Taika Waititi oder auch die Zukunft von Star Wars im Kino und TV allgemein? Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen Filmen und Serien zum Krieg-der-Sterne-Universum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!