⁠Jeder Warhammer-Fan kennt seine Bilder: Fantasy-Illustrator John Blanche ist verstorben

John Blanche gab dem Imperator einen unvergleichlichen Look.

Kaum ein Illustrator prägte den Look von Warhammer 40.000 so sehr wie der Künstler John Blanche. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass der Brite vor wenigen Tagen im Alter von 77 Jahren verstarb.

»Kosk yn kres, alter Freund«

Blanches Ehefrau Lin ließ die Nachricht am 3. Juni 2026 über eine Kollegin und Freundin auf Facebook mitteilen. Trish Carden, die genau wie Blanche zu Lebzeiten für Games Workshop Miniaturen designt und an Illustrationen mitwirkt, schreibt dort:

Ich fürchte, ich muss euch heute eine sehr traurige Nachricht überbringen. John Blanches Frau Lin hat mich gebeten, euch allen mitzuteilen, dass John vor ein paar Tagen verstorben ist. John war ein inspirierender Künstler, der sich ganz seiner Familie widmete und vielen ein guter Freund war. Er war stets großzügig mit seiner Zeit und seinem Wissen und wurde von allen, die ihn kannten und mit ihm arbeiteten, sehr geschätzt. Er wird uns sehr fehlen. Die Welt von Warhammer wurde durch seine Vision des Grimdark-Settings zum Leben erweckt, und ich weiß, dass seine Kunst für so viele von euch eine große Bedeutung hatte. Er hinterlässt ein enormes Vermächtnis, das das Leben vieler Menschen bereichert hat. [...] Kosk yn kres, alter Freund.

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Blanches Einfluss auf Warhammer 40.000

Seit 1977 war Blanche Teil von Games Workshop, dem britischen Spieleverlag, der hinter dem gigantischen Warhammer-Franchise im Tabletop-Bereich steckt. Damals lieferte er unter anderem das erste Cover für die britische Ausgabe von Dungeons & Dragons, welches Games Workshop in Europa vertrieb.

1986 wurde er zum Art Director des Verlags und entwarf zahlreiche Designs für Citadel Miniatures, der hauseigenen Miniatur-Figur-Marke, die bis heute den Goldstandard der Branche darstellt. In seinen Jahren bei Games Workshop prägte er maßgeblich das Erscheinungsbild des Warhammer-Universums, allen voran die Grimdark-Stilrichtung, die das Franchise bis heute ausstrahlt.

Der Stil zeichnet sich durch seinen extrem düsteren und moralisch grauen Ton aus, der Fantasy und Sci-Fi verschmelzen lässt. Die Zivilisationen in Warhammer 40.000 sind konstant einem dystopischen Verfall geweiht und technologischer sowie kultureller Fortschritt stagnieren – eine Richtung, die für klassische Science-Fiction ungewöhnlich ist.

Blanche definierte mit seinen Konzepten ikonische Fraktionen wie das Adeptus Mechanicus, die Sisters of Battle und die Inquisition. Sein Design des Imperators auf dem Goldenen Thron ist für viele Fans der Inbegriff von Warhammer 40.000:

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Statt eines strahlenden Science-Fiction-Gottes thront ein verrottendes Skelett auf der rostigen Maschine und strahlt dennoch eine gewisse Macht aus. Für eingefleischte Warhammer-Veteranen verkörpert dieses Bildnis genau das, was das Imperium ausmacht: moralischen Verfall und fanatische Heuchelei.

Für die Community ist der Tod von John Blanche deshalb eine große Tragödie. Der Künstler hinterlässt ein riesiges Erbe, das aus der Tabletop-Szene kaum wegzudenken ist.