2027 startet ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos - doch dafür haben schon 5 große Stars abgesagt

Die Kino-Zukunft des Krieg der Sterne nimmt immer mehr Gestalt an. Nach Episode 9 und einer Lücke von sieben Jahren geht es 2026 mit The Mandalorian & Grogu und 2027 mit Star Wars: Starfighter auf der großen Leinwand weiter.

Für das letztere Projekt wurde Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy) als Regisseur verpflichtet, während Mega-Star Ryan Gosling (La La Land, Drive) die Hauptrolle übernimmt. Doch abseits davon hat der neue Star-Wars-Film offenbar Probleme, weitere große Darsteller zu finden.

5 große Stars haben keine Lust auf Star Wars: Starfighter

Wie der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman durchblicken lässt, haben bereits mehrere Hollywood-Stars dem Projekt eine Absage erteilt. Das deckt sich übrigens auch mit einem Bericht von Jeff Sneider, der in der Filmindustrie ebenfalls als sehr gut informiert gilt.

Demnach wurden den folgenden fünf Darstellern Rollen in Star Wars: Starfighter von Shawn Levy angeboten, die jedoch allesamt abgelehnt haben:

(Anora, Once Upon a Time In Hollywood) für eine Schurken-Rolle Jesse Plemons (Breaking Bad, Civil War) für eine Schurken-Rolle

(Breaking Bad, Civil War) für eine Schurken-Rolle Greta Lee (Past Lives, Spider-Man: A New Universe) für eine Cantina-Besitzerin

(Past Lives, Spider-Man: A New Universe) für eine Cantina-Besitzerin Sarah Snook (Succession, Steve Jobs) für eine Schurken-Rolle

(Succession, Steve Jobs) für eine Schurken-Rolle Jodie Comer (The Bikeriders, Free Guy) für die Mutter des Protagonisten

Fun Fact: Tatsächlich ist Jodie Comer schon einmal im Star-Wars-Universum aufgetreten. In Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers war sie nur ganz kurz in der Rolle von Reys Mutter Miramir zu sehen.

Um die Rollen zu füllen, hat Disney aber noch eine ganze Weile Zeit. Die Dreharbeiten von Star Wars: Starfighter sollen im Herbst 2025 beginnen, während ein Kinostart offiziell für den 28. Mai 2027 bekannt gegeben wurde.

Das ist zur Story von Star Wars: Starfighter bekannt

Worum es in Star Wars: Starfighter überhaupt geht? Daniel Richtman hat ebenfalls ein paar Details zur Story geteilt. Beachtet dabei natürlich: Dabei handelt es sich um keine offizielle Inhaltsangabe, genießt die folgenden Zeilen also mit einer gesunden Prise Skepsis.

Die Geschichte spielt sich fünf Jahre nach Episode 9 ab und dreht sich um einen 15-jährigen Jungen, der möglicherweise empfänglich für die Macht ist.

Gemeinsam mit seinem Onkel (gespielt von Ryan Gosling) begibt er sich auf eine Mission, während sich zwei Schurken an ihre Fersen heften.

Aktuell sieht es übrigens eh danach aus, als würde sich Disney auf eine neue Star-Wars-Ära und damit die Zeit nach Episode 9 konzentrieren wollen. Dabei soll Daisy Ridley als Rey eine Schlüsselrolle spielen, die nicht nur einen eigenen Solo-Film bekommt, sondern auch in der von Simon Kinberg geplanten Trilogie auftritt.

Mehr zur Zukunft des Sternenkriegs könnt ihr unter den Links oben nachlesen. The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 in den Kinos, am 28. Mai 2027 geht es dann mit Star Wars: Starfighter weiter. Gerade erst ist Staffel 2 von Andor bei Disney Plus gestartet, während die zweite Season von Ahsoka 2026 folgen dürfte.