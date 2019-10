Mit dem finalen Trailer hat der Kartenvorverkauf zu Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers als Abschluss der Krieg-der-Sterne-Saga begonnen. Schon in den ersten 24 Stunden setzt Episode 9 einen neuen Rekord auf. Allein in der ersten Stunde wurden rund 45 Prozent mehr Kinokarten verkauft, als für Marvels Avengers: Endgame.

Das jedenfalls berichtet Atom als einer der größten US-Tickethändler. Konkurrent Fandango hat noch keine Zahlen dazu veröffentlicht, aber auch hier dürfte der Vorverkauf für Star Wars: Episode 9 ähnlich hervorragend laufen. Laut Deadline wurden nach nur 24 Stunden rund 2,5 Mal mehr Kinokarten für Episode 9 gelöst, als damals im Oktober 2017 für den Vorgängerfilm Star Wars: Episode 8 - Die Letzten Jedi.

Erfolgsstart für Episode 9 als Finale der Saga?

US-Branchenkenner gehen davon aus, dass der Film am ersten Wochenende rund 200 Millionen Dollar allein in den US-Kinos einspielen wird. Ob er an den sensationellen Erfolg von Episode 7: Das Erwachen der Macht vor vier Jahren anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Der erste Star-Wars-Film nach rund 15 Jahren kam auf 247,9 Mio. Dollar am Startwochenende allein in den USA. Weltweit verzeichnete Episode 7 nach nur 10 Tagen bereits über eine Milliarde Dollar und kam insgesamt auf rund 2,068 Milliarden US-Dollar als vierterfolgreichster Film aller Zeiten.

Beim Nachfolger Episode 8 - Die letzten Jedi waren es vor zwei Jahren weit wenige, dennoch sehr gute 1,33 Milliarden Dollar weltweit. Wie sich Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers schlussendlich schlagen wird, zeigt sich spätestens ab dem 19. Dezember zum deutschen Kinostart. Schon jetzt ist er mit rund 155 Minuten Laufzeit der längste Star-Wars-Film der gesamten Saga.

