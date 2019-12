Das habt ihr beim Star Wars: Episode 9-Event in Fortnite verpasst

Am Wochenende fand in Fortnite unter großem Andrang das »Star Wars: The Rise Of Skywalker«-Ingame-Event statt. Neben einem Hologram von Geoff Keighley, einem witzigen Stormtrooper und einem tanzenden J.J. Abrams gab es auch einen exklusiven Ausschnitt aus Star Wars: Episode 9 zu sehen.

Was passierte beim Episode 9-Event in Fortnite?

Das Event selbst begann mit einem Gefecht zwischen dem Millenium Falken und einer Staffel von TIE Fightern über der Fortnite-Insel. Nachdem der Falke den Kampf gewonnen hatte und auf der Insel landete, heizten ein holografischer Geoff Keighley und ein Stormtrooper (gespielt von Ben Schwartz aus Parks & Recreation) gemeinsam die Stimmung für Star-Wars-Regisseur J.J. Abrams an.

Nachdem Abrams die Spieler begrüßte und Witze über seine viel zu enge Ingame-Hose machte, ließ er sie über einen Vote entscheiden ließ, welche Szene aus Episode 9 sie nun zu sehen bekommen würden - zur Wahl standen »Darth Jar Jar«, »Rey & Finn Powerballade«, »Jedi Mindtrick« und »Knights of Ren«.

Das zeigte die exklusive Episode-9-Szene

Die Abstimmung gewann »Jedi Mindtrick« und folglich wurde eine Szene gezeigt, in der dieser zum Einsatz kam. Im Ausschnitt sehen wir Rey, Finn und Poe Dameron, wie sie eine Basis oder einen Sternenzerstörer der Ersten Ordnung infiltrieren. Nachdem sie einige Sturmtruppen niedergeschossen hatten, nutzte Rey den Jedi-Gedankentrick, um zwei weitere Feinde davon zu überzeugen, nicht auf sie und ihre Freunde zu schießen - mehr ist in dem knapp ein-minütigen Clip nicht passiert.

Nach dem Filmschnipsel verließ Abrams - passenderweise mit einem Naruto Run - die Bühne und die Spieler durften sich zum Abschluss noch für ihre liebste Lichtschwert-Farbe entscheiden. Aufgrund eines erneuten TIE-Fighter-Angriffs flog auch der Millenium Falke davon und die zurückgeblieben Spieler bekamen ein Lichtschwert in ihrer Lieblingsfarbe, um noch ein wenig damit herumzuspielen.

Aktuell laufen in Fortnite besondere Star Wars Challenges und im Spiel lassen sich Lichtschwerter und Blaster der Ersten Ordnung finden und nutzen. Außerdem gibt es abgestürtze TIE Fighter in der Spielwelt zu entdecken, die von Sturmtruppen der Ersten Ordnung beschützt werden.

»Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers« kommt bei uns diesen Donnerstag, dem 19. Dezember 2019, in die Kinos.

