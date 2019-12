Fortnite trifft Star Wars 9: Rey & Finn jetzt als Skins verfügbar

Am 18. Dezember 2019 endet mit Star Wars: Episode 9 die Skywalker-Saga. Den Kinostart feiert Fortnite mit einem Krieg-der-Sterne-Event, wobei eine exklusive Szene aus Der Aufstieg Skywalkers enthüllt wird. Doch schon jetzt können sich Spieler mit neuen Skins als Rey, Finn und Sith Trooper verkleiden.

Rey, Finn und Sith Trooper jetzt als Star-Wars-Skins in Fortnite

Ab jetzt sind für einen begrenzten Zeitraum neue Skins zu Star Wars: Episode 9 im Item-Shop von Fortnite erhältlich. Dieses Skins können für 1.500 V-Bucks (die Ingame-Währung von Fortnite) oder jeweils rund 15 Euro erworben werden.

Damit sind mit Rey, Finn und dem Sith Trooper aktuell vier verschiedene Star-Wars-Outfits in Fortnite erhältlich, nachdem im November 2019 bereits ein Stormtrooper-Skin hinzugefügt wurde.

Neben den Rey-, Finn- und Sith Trooper-Skins gibt es außerdem einen TIE-Fighter der Ersten Ordnung als Gleiter für 1.200 V-Bucks und ein »Traitor!«-Emoji für 300 V-Bucks, das auf den Sturmtruppler FN-2199 aus Episode 7 - Das Erwachen der Macht anspielt.

Star-Wars-Event in Fortnite zeigt exklusive Szene aus Episode 9

Am 14. Dezember 2019 - also den kommenden Samstag - findet in Fortnite ein Star-Wars-Event statt, das den Kinostart von Episode 9 am 18. Dezember 2019 feiert. Dabei wird eine exklusive Szene aus Der Aufstieg Skywalkers enthüllt, die sich Spieler im Autokino Risky Reels ansehen können. Dieses Kino befindet sich relativ zentral auf der Map von Fortnite.

Das Event startet am 14. Dezember um 19:30 Uhr. Spieler haben 30 Minuten Zeit, um sich einen Platz in Risky Reels zu sichern, bis um 20:00 Uhr die Szene ausgestrahlt wird. J.J. Abrams soll sich im Zuge dieser Weltpremiere ebenfalls mit einem persönlichen Gruß an die Fortnite-Spieler und Star-Wars-Fans richten.

Wer an dem Event teilnimmt, kann sich außerdem über den kostenlosen Gleiter »The Whisper Glider« freuen: Dabei handelt es sich um Kylo Rens persönlichen TIE-Fighter aus Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers.

Live from Risky Reels Fortnite Presents: #StarWarsTheRiseofSkywalker exclusive clip.



Tune in December 14 at 2 PM ET to watch an exclusive clip of #StarWarsTheRiseOfSkywalker and earn the TIE Whisper Glider for free! pic.twitter.com/xDZCRcKonN — Fortnite (@FortniteGame) December 13, 2019

