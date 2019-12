Neues Star-Wars-Spiel bei EA Motive in Entwicklung

Ein neues Star-Wars-Spiel befindet sich in Entwicklung. In einem Interview mit Gamesindustry spricht EA Motives General Manager Patrick Klaus über die Hintergründe dieses Projekts - ohne allerdings irgendwelche Details zum Spiel selbst zu verraten. Macht aber nichts, im Gesagten stecken trotzdem interessante Infos. Denn Klaus verkündet ein Umdenken bei EA.

Zur Einordnung: EA Motive wurde 2015 unter der Leitung von Jade Raymond gegründet und entwickelte die Singleplayer-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2. Laut Patrick Klaus arbeitet das Team aktuell an zwei Projekten - einer komplett neuen Marke und einem Star-Wars-Spiel. Dabei handelt es sich nicht um eine Fortführung des eingestellten Visceral-Star-Wars, das ursprünglich unter Amy Hennigs Leitung entstehen sollte.

Klaus spricht auch über die wahrnehmbaren Unterschiede in der Zusammenarbeit mit Publisher EA. Der General Manager hatte EA 2012 verlassen und war zu Ubisoft gewechselt. Unter neuer Führung sei seine Rückkehr und jetzige Kooperation deutlich angenehmer:

"EA fühlt sich wie eine andere Firma an, ein Unternehmen, dem es mehr denn je um Qualität geht. Das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt zurückkehren wollte. An erster Stelle wollen wir großartige Spiele entwickeln - und die EA-Executives ermöglichen uns in Montreal, dabei eine große Rolle zu spielen. Die Zeiten haben sich geändert, die Führungsriege hat sich verändert, ebenso wie die Botschaft, die wir senden möchten."