»Wieso war das nicht im Film?« - Star Wars holt nach 6 Jahren endlich nach, was Episode 9 versäumt hat

Hätte die folgende Szene Episode 9 gerettet? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem stellt der offizielle Comic zu Der Aufstieg Skywalkers in gewisser Weise eine Verbesserung dar. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Episode 9 ist ein Film mit vielen Problemen. Und wie es für Star Wars mittlerweile üblich ist, wird in den offiziellen Büchern und Comics reichlich Schadensbegrenzung betrieben. Das aktuelle Beispiel: Reys (Daisy Ridley) finaler Endkampf gegen ihren Großvater Sheev Palpatine (Ian McDiarmid).

Ich bin alle Jedi!

In der letzten Konfrontation erklärt sich Palpatine zu all den Sith , was Rey mit einer ganzen Palette an verstorbenen(?) Jedi im Rücken unmittelbar kontert. Dabei hören wir die Stimmen von unter anderem Luke Skywalker (Mark Hamill), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Mace Windu (Samuel L. Jackson) und einigen mehr.

Von den Macht-Geistern, die Rey unter die Arme greifen, sehen wir aber nichts. Für viele Fans eine verpasste Chance, denn mit einer sichtbaren Rückkehr von alten Bekannten wäre der Abschluss der Skywalker-Saga sehr viel epischer ausgefallen.

Diese verpasste Chance holt nun die offizielle Comic-Adaption von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers nach. Bei der exakt gleichen Szene ist Reys Jedi-Verstärkung auch zu sehen und dabei lassen sich die folgenden Anhänger des Ordens ausmachen:

Luke Skywalker

Anakin Skywalker

Obi-Wan Kenobi

Meister Yoda

Mace Windu

Qui-Gon Jinn

Plo Koon

Luminara Unduli

Aayla Secura

Ki-Adi-Mundi

Kit Fisto

Kanan Jarrus

Ahsoka Tano

Beschissener Film, cooles Bild

Unter Star-Wars-Fans sorgt das entsprechende Comic-Panel durchaus für Zuspruch. Freilich rettet das natürlich keinen misslungenen Film einer verunglückten Sequel-Trilogie, trotzdem lassen sich dazu ein paar positive Kommentare finden. Es gibt aber auch Kritik - hier eine kleine Auswahl von Fan-Stimmen bei Reddit:

Beschissener Film, cooles Bild. - Mithrandir_1019

- Mithrandir_1019 Das ist so cool!!!! Warum konnten sie das nicht im Film zeigen??? - hugo_1138

- hugo_1138 Wirklich cool, dass hier auch Ahsoka und Kanan am Start sind. - OZZYMAXIMUS01

- OZZYMAXIMUS01 Wäre schön gewesen, dass … ich weiß auch nicht … wir das im Film sehen oder so. - Anxious_Ride_8837

- Anxious_Ride_8837 Das ist cool, um den Moment im Comic zu visualisieren. Aber im Film sind sie nicht aufgetaucht, weil sie eben keine Macht-Geister sind. [...] - Specimen-B

- Specimen-B Das Panel ist verwirrend und alles andere als gut umgesetzt [...]. Es sieht so aus, als hätte man ein paar Jedi-Cliparts einfach übereinander gelegt. - Backy22

- Backy22 Ich bin all die Jedi … aus den letzten 50 Jahren zumindest. Offenbar haben, die nicht 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin existiert. - Second-Order

- Second-Order Wow. Billiger könnte Fan-Service kaum mehr werden. - jojolantern721

- jojolantern721 Interessant, dass Obi-Wan und Anakin in jung dargestellt werden. - National-Course2464; Lol, aber nicht Luke. - Phyrexian_Overlord

- National-Course2464; - Phyrexian_Overlord Wo ist Leia? - Muketeer00

Schrödingers Ahsoka Tano

Spannend ist natürlich ebenfalls, dass auf dem Comic-Panel Ahsoka Tano zu sehen ist. Damit kocht erneut die Diskussion hoch, ob die Ex-Padawan von Anakin Skywalker zum Zeitpunkt von Episode 9 tot ist.

Dem hat aber bereits ihr Schöpfer Dave Filoni offiziell widersprochen (via Gizmodo). Während der Sequel-Trilogie wäre Ahsoka Tano dann um die 70 Jahre alt - sofern sie denn wirklich noch am Leben ist.

Apropos Ahsoka Tano: Staffel 2 ihrer Solo-Serie befindet sich aktuell offiziell in Entwicklung. Mit einem Release der neuen Folgen auf Disney Plus ist wahrscheinlich bis Ende 2026 zu rechnen. Ihr persönliches Star-Wars-Abenteuer spielt sich zur Zeit von The Mandalorian und damit natürlich vor den Episoden 7, 8 und 9 ab.