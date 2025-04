Ist Palpatine nach Star Wars 9 endgültig tot? Sein Darsteller liefert eine klare Antwort

Palpatine gilt als ultimativer Bösewicht der Skywalker-Saga. Haben wir ihn in Episode 9 wirklich zum letzten Mal gesehen? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Somehow Palpatine returned - ein Satz, der wahrscheinlich bei jedem Star-Wars-Fan Augenrollen und tiefe Seufzer auslösen dürfte. Die plötzliche Rückkehr des legendären Krieg-der-Sterne-Bösewichts in Episode 9 sorgte für viel Kritik und dieser Tatsache ist sich auch sein Darsteller Ian McDiarmid bewusst.

Ian McDiarmid liebt, dass Palpatine für Episode 9 zurückgekehrt ist

Allerdings sieht der 80-jährige Darsteller nicht allzu eng, dass es überhaupt ein Wiedersehen mit Darth Sidious gegeben hat. Seiner Meinung war es für den Abschluss der Skywalker-Saga nur logisch , dass der (ehemalige) Imperator nochmal vorbeischneit, wie er im Interview mit Variety verrät:

Es gibt immer etwas, das für Diskussionen sorgt, nicht wahr? Ich lese so etwas normalerweise nicht und ich bin nicht im Internet unterwegs. Ich bekomme so etwas also nur mit, wenn mir jemand davon erzählt. Ich habe mitbekommen, dass es wegen [Palpatines] Rückkehr Aufregung gab. Aber ich habe schon zuvor gesagt, dass das nach meiner Logik und der von Palpatine definitiv Sinn ergibt. Dieser Mann wurde auf schreckliche Weise entstellt und dachte sich, dass das eines Tages wieder passieren wird und sich entsprechend einen Plan B überlegt. Ich habe die Idee geliebt, dass er zurückkehren sollte und dabei noch mächtiger ist als jemals zuvor.

Fairerweise wird weniger Palpatines Rückkehr in Episode 9 an sich kritisiert, sondern viel eher, wie wenig die vorangegangenen Filme darauf vorbereitet hatten. Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi bauten in keiner Weise Darth Sidious als wiederkehrenden Bösewicht auf, sondern stattdessen Kylo Ren (Adam Driver).

Rückblickend betrachtet wird so auf schmerzhafte Art und Weise ersichtlich, wie wenig eine einheitliche Vision für die Sequel-Trilogie bestand. Selbst Colin Trevorrows Skript, das vor J.J. Abrams Episode 9 inszenieren sollte, verzichtete auf ein Palpatine-Comeback.

Ist Palpatine nach Episode 9 endgültig tot?

Doch haben wir Imperator Palpatine in Episode 9 wirklich zum letzten Mal gesehen? Oder hat Rey (Daisy Ridley) Darth Sidious endgültig in die Knie gezwungen? Zumindest Ian McDiarmid hat diesbezüglich eine klare Meinung und scheint nicht mit einem weiteren Auftritt als Sith-Meister zu rechnen:

Dieses Mal muss er endgültig vernichtet worden sein. Ich denke, dass er endgültig vernichtet worden ist.

Übrigens hat Ian McDiarmid im Interview ebenfalls enthüllt, dass mal eine TV-Serie für Palpatine geplant war. Allerdings nicht für Disney Plus, sondern von George Lucas höchstpersönlich. Die hätte sich um seine Vorgeschichte gedreht und wie Darth Sidious seinen Meister Darth Plagueis ermordete. Mehr weiß er über dieses Projekt allerdings selbst nicht.