Nur wenige Tage vor dem Kinostart von Solo: A Star Wars Story enthüllte Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill, dass ein bekannter Darsteller einen Cameo-Auftritt im neuen Star-Wars-Film inne haben wird. Dabei handelt es sich um Anthony Daniels, der damit in jedem einzelnen Star-Wars-Film mitspielen wird.

Zwar sollte Mark Hamill mit dem Schauspieler Recht behalten, bestätigt nun der Drehbuchautor des neuen Star-Wars-Films, Jonathan Kasdan. Jedoch irren sich all diejenigen, die dabei angenommen haben, dass es sich bei der Gastrolle um seine bekannte Darstellung des beliebten Droiden C-3PO handle.

Erste Details zum Cameo-Auftritt von Anthony Daniels

Jonathan Kasdan klärt nun über seine tatsächliche Rolle im Han-Solo-Film auf: Demnach schlüpft Anthony Daniels in die Rolle eines Wookiee!

Der neue Charakter wird laut Kasdan der beste Freund von Chewbacca, der ihm und den anderen bei der Flucht hilft. Viel mehr wollte er zur besagten Szene aber noch nicht verraten. Ob es sich dabei um den in den Trailer schon gezeigten zweiten Wookiee handelt, wird sich zeigen.

Kinostart am 24. Mai

Solo: A Star Wars Story geht am 24. Mai in den deutschen Kinos an den Start und zeigt erstmals das Kennenlernen von Han Solo und Chewie, und wie Han in den Besitz des Millennium Falken kommt.