Das nächste große Kapitel des Star Wars-Universums heißt High Republic: Rund 200 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung lernen wir im Zuge von Romanen und Comics die Ritter der sogenannten Jedi-Tafelrunde kennen. Fünf davon hat Disney nun offiziell vorgestellt.

Und auch wenn es vorerst keine Filme und TV-Serien zu dieser Star-Wars-Ära geben soll, könnten wir zumindest im Zuge von Videospielen mehr über die Zeit vor den Klonkriegen und dem Galaktischen Imperium erfahren.

Gerüchten zufolge soll zumindest ein VR-Spiel The High Republic beleuchten, während wir bisher offiziell bekannten Projekte im Zuge einer Übersicht zu neuen Krieg-der-Sterne-Ära für euch gesammelt haben.

Diese strahlenden Helden der High Republic durchstreifen in ihren kommenden Abenteuern die Galaxis und fungieren als eine Art Gesetzeshüter, während sie es mit dem »Weltraum-Wikingern« der Nihil zu tun bekommen. Welche Jedi konkret wir dabei begleiten werden, hat Disney auf der offiziellen Star-Wars-Homepage verraten:

Avar Kriss

Avar wird als »das edelste Mitglied des Jedi-Ordens« bezeichnet. Sie versucht stets, das Gute in anderen und jeglicher Situation zu sehen und stellt ihre persönlichen Bedürfnisse niemals an erste Stelle. Weil sie Kraft durch ihr Leben am Limit und den Herausforderungen, die sie bewältigt, zieht, inspiriert sie ihre Kameraden und Begleiter.

Avar zeichnet sich durch ihr Mitgefühl aus, unterwirft sich eher weniger streng den Lehren der Jedi und ist stets dazu bereit, sich für andere zu opfern. Der offiziellen Beschreibung zufolge handelt es sich bei Avar Kriss um "die Beste der Besten". Eine Charaktereigenschaft, die die Nihil zweifelsohne auf die Probe stellen werden.

Wo tritt Avar Kriss auf? Im Roman Star Wars: The High Republic - Light of the Jedi von Charles Soule. Das Buch erscheint am 25. August 2020.

Loden Greatstorm

Trotz seiner finsteren Miene ist Loden Greatstorm vor allem für seinen großartigen Sinn für Humor bekannt. Der Twi'Lek ist ein Meister der Jedi und zählt zu den besten Lehrern, mit denen sich der Orden brüsten kann. Loden versucht nicht nur, seine Padawane auf den rechten Pfad zu führen, sondern ist stets darauf aus, sich selbst zu verbessern und etwas Neues zu lernen.

Wo tritt Loden Greatstorm auf? Im Roman Star Wars: The High Republic - Light of the Jedi von Charles Soule. Das Buch erscheint am 25. August 2020.

Keeve Trennis

Keeve ist erst seit wenigen Wochen eine Jedi-Ritterin, impulsiv und hitzköpfig, hat aber dennoch eine große Zukunft vor sich. Daran möchte sie vielleicht selbst nicht glauben, weswegen Keeve ihre Unsicherheit hinter schlagfertigen Sprüchen versteckt.

Keeve Trennis bewundert Avar Kriss und ist wild entschlossen, ihr sowie anderen legendären Jedi, mit denen sie zusammenarbeitet, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Trennis ist auf der Raumstation Starlight Beacon stationiert und wird dort unmittelbar mit den Nihil konfrontiert, die das Universum in tiefstes Verderben stürzen möchten.

Wo tritt Keeve Trennis auf? Im Comic Star Wars: The High Republic von Cavan Scott. Aktuell ist nicht bekannt, wann die Reihe erhältlich sein wird.

Stellan Gios

Stellan wurde gemeinsam mit Avar Kriss zum Jedi ausgebildet und funktioniert mit ihr im gemeinsamen Team am besten - auch wenn beide häufig mit unterschiedlichen Missionen vertraut werden. Der Jedi-Meister ist ein Optimist, wird von seinen Jedi-Verbündeten respektiert und ist vor allem im Umgang mit der Macht geübt.

Stellan Gios ist zum Beginn der High-Republic-Geschichte auf dem weit entfernten Planeten Caragon-Viner stationiert, wo er als Lehrer unterrichtet.

Wo tritt Stellan Gios auf? Aktuell nicht bekannt.

Vernestra »Vern« Rwoh

Die junge Jedi Vernestra hat gerade erst ihre Ausbildung als Padawan abgeschlossen und wurde zur Ritterin ernannt. Ihr Meister war zuvor der Jedi Stellan Gios. Mit nur 16 Jahren ist die Miriala eine der jüngsten Jedi und hat Schwierigkeiten, sich bei den erwachseneren Rittern und Meistern zu integrieren und Padawan ein Beispiel zu sein. Das hält sie jedoch nicht davon ab, hart zu arbeiten und dem Jedi-Orden besonders ergeben zu sein.

Wo tritt Vern Rwoh auf? Im Jugendroman Star Wars: The High Republic - A Test of Courage von Justina Ireland. Das Buch erscheint am 8. September 2020.

Was haltet ihr von den bisher vorgestellten Jedi und der High-Republic-Ära insgesamt? Werdet ihr euch mit den Romanen und Comics beschäftigen oder wartet ihr lieber mögliche Filme, Serien und Videospiele ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Besonders spannend dürfte es noch werden, sobald Disney konkretere Informationen zu den bösen Nihil teilt und - besonders wichtig - zu dem Wookie-Jedi mit blauer Lichtschwert-Klinge.