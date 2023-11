Dafür schämen sich selbst die Star-Wars-Stars: Nach 45 Jahren weckt eine neue Doku schreckliche Erinnerungen

Der Life Day war übrigens am schon am 17. November, also alles Gute nachträglich! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ja, selbst im Krieg-der-Sterne-Universum wird Weihnachten gefeiert. Das hört dort aber auf den Namen Life Day und lässt sich auf den Heimatplaneten der Wookies zurückführen. Das wissen Star-Wars-Fans natürlich bereits seit 1978, nachdem das berühmt-berüchtigte Holiday Special von Millionen im Fernsehen geguckt wurde.

Das legendär schlechte Star Wars Holiday Special

Doch es gibt einen guten Grund, warum das legendäre TV-Format bis heute nahezu totgeschwiegen wurde. George Lucas persönlich hatte sich jahrelang vehement dafür eingesetzt, dass das Star Wars Holiday Special nirgendwo veröffentlicht wird und selbst heute kann man das gute Stück nicht einmal bei Disney Plus begutachten!

Wirklich verübeln kann man das Lucas aber definitiv nicht, denn das Holiday Special stellt eine 97-minütige Ansammlung aus bizarren Clips und Gesangseinlagen dar, bei denen Fremdscham großgeschrieben wird. Dabei sind sogar unter anderem Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher mit von der Partie, um mit Chewbacca den Tag des Lebens zu feiern.

Man munkelt übrigens, dass sich das Star Wars Holiday Special auch auf YouTube finden lässt, wenn man nur danach sucht. Einen Vorgeschmack darauf gibt euch schon mal die folgende Szene, in der fünf lange Minuten lang Chewbaccas Wookie-Familie auf Shyriiwook und ohne Untertitel miteinander quatschen. Seid gewarnt: Euch werden die Ohren bluten.

Eine Doku zur größten Star-Wars-Schande

Jetzt - 45 Jahre später - wird dem legendär schlechten Star Wars Holiday Special eine eigene Dokumentation gewidmet: A Disturbance in the Force . Dabei soll beleuchtet werden, wie das gescheiterte TV-Format überhaupt zustande gekommen ist und es sich zu einem wahren Phänomen unter Krieg-der-Sterne-Fans mausern konnte.

A Disturbance in the Force wurde dieses Jahr bereits auf ausgewählten Veranstaltungen vorgestellt und erscheint nun am 5. Dezember 2023 digital (bei Apple TV+) und auf Blu-Ray. Allerdings ist nicht bekannt, ob die Doku auch bei Disney Plus landet - momentan darf das eher angezweifelt werden.

Den offiziellen Trailer zu A Disturbance in the Force könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Was ihr aktuell sonst zu Star Wars wissen solltet

Falls wir euch übrigens noch ein kleines Stück Star-Wars-Trivia mitgeben dürfen: Der berüchtigte Kopfgeldjäger Boba Fett trat zum allerersten Mal im Zuge des Holiday Specials im Krieg-der-Sterne-Universum auf - also nicht in Episode 4 oder 5. Den neunminütigen Cartoon Die Geschichte vom Treuen Wookie findet ihr sogar bei Disney Plus.

