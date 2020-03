PC-Crossplay in Star Wars Jedi Academy sorgt für Massaker auf Konsolen

Seien wir mal ehrlich: Die Geschichte von Star Wars wiederholt sich nicht zu knapp. Mal massakrieren die Sith alle Jedi, dann triumphieren die Jedi wiederum über die Sith. Wie es der jeweils unterlegenen beider Seiten geht, konnten am vergangenen Wochenende neue Spieler von Jedi Academy am eigenen Leib erfahren.

Das Star Wars Jedi Knight-Spiel ist seit dem 26. März 2020 für Playstation 4 und Nintendo Switch verfügbar und sorgte für ein kleines Revival des seinerzeit gefeierten Multiplayer-Modus von Jedi Academy.

Die Begeisterung an den spannenden Mehrspieler-Gefechten konnten Neueinsteiger auf Konsolen allerdings nur bedingt teilen, nachdem PC-Spieler die Server von PS4 und Switch übernahmen und ein Massaker in bester Order-66-Manier veranstalteten: Gegen mit Maus und Tastatur bewaffneten Veteranen hatten die Controller-Neulinge keine Chance.

@Kotaku @AspyrMedia @NintendoCanada @NintendoAmerica The Switch port of Jedi Academy seems to be running on P2P PC servers. Poor unsuspecting buyers are playing on servers with PC players who are totally wrecking matches and cheating. This is a disaster.

Das sorgt natürlich für ordentlich Frust unter Konsolen-Spieler, die von den erfahrenen PC-Jedi beziehungsweise Sith im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlachtet wurden. Deswegen fordern die Besitzer der neuen PS4- und Switch-Versionen vom Entwickler, dass die IP-Adressen der Konsolen-Server zukünftig versteckt werden.

Aktuell haben Spieler von Jedi Academy auf dem PC noch die Möglichkeit, mithilfe eines Tricks auf den Servern von Playstation 4 und Nintendo Switch zu landen. Das funktioniert ganz einfach, indem die IP-Adresse des jeweiligen Konsolen-Servers in den Einstellungen auf dem PC eingegeben wird.

Und während die einen Spieler diese Möglichkeit nutzen, um gemeinsam mit neuen Freunden zu spielen, die sich das erste Mal an Jedi Academy heranwagen, machen Anhänger der Dunklen Seite der Macht damit gezielt Jagd auf die Jünglinge.

I think we’d all rather you patch out the IP address being displayed, change the IPs, and do all you can from PC players from entering the servers. Please look into it. It’s ruining the experience for the new console players.