Star Wars: Ein Charakter war kaum eine Minute zu sehen, dabei hat es seine Vorgeschichte mächtig in sich

Obi-Wan Kenobi bekam 2022 seine persönliche Star-Wars-Serie auf Disney Plus spendiert. Aktuell bleibt offen, ob eine zweite Staffel kommt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Im Star-Wars-Universum besagt ein ungeschriebenes Gesetz: Alles, was mal über den Bildschirm läuft, fliegt, kriecht, surrt oder wackelt, kommt (meist) mit einer überraschend exzessiven Vorgeschichte daher. Man kann guten Gewissens darüber diskutieren, ob was das wirklich braucht, aber letztendlich macht es die Welt von Star Wars komplexer und lebendiger.

Die Vorgeschichte von Nax hat es in sich

Beispiel gefällig? In der Kenobi-Serie, die erst 2022 bei Disney Plus startete, begegnet Obi-Wan (Ewan McGregor) auf dem Planeten Daiyu einem Veteran der Klonkriege (Temuera Morrison). Die Szene dauert keine Minute, ist aber zweifelsohne einer der eher überschaubaren Lichtblicke der Star-Wars-Serie.

Denn in kürzester Zeit wird das Ausmaß der Klonkriege, von Order 66 und die Schreckensherrschaft des Galaktischen Imperiums greifbar, aber auch der Charakter von Obi-Wan selbst vertieft: Obwohl der gebrochene Jedi von Klonen verraten und verfolgt wurde, hat er für seinen Widersacher Mitgefühl und sogar eine Spende in Form von Credits zu erübrigen.

Falls ihr euch gefragt habt, was es mit dem Klonveteran überhaupt auf sich hat, gibt es darauf längst eine Antwort: Das Star-Wars-Sachbuch Dawn of Rebellion - The Visual Guide erscheint zwar erst im November 2023, doch schon seit Juli gibt es dazu Ausschnitte im Netz.

Und das identifiziert den Klonkrieger als Nax - ein Mitglied der 501. Legion, der an den Schlachten von Teth, Christophsis und Umbara beteiligt war.

Die TV-Serie Clone Wars füllt die Lücken

Das bedeutet konkret: Nax hat während der Klonkriege unter Anakin Skywalker, Ahsoka Tano und Commander Rex gedient, während die 501. später als Vaders Faust gefürchtet wurde. Die Schlachten von Teth und Christophsis wurden genau wie die von Umbara wiederum in The Clone Wars thematisiert, während gerade Letztere unter Fans als eine der besten und tragischsten gilt.

Kurz zusammengefasst: Bei der Schlacht von Umbara diente die 501. unter dem grausamen und ruchlosen Jedi-General Pong Krell, der seine Klonsoldaten als wertloses Kanonenfutter betrachtete. Doch nicht nur das: Krell schloss sich sogar insgeheim den Separatisten an und ließ die unwissenden Klone gegeneinander kämpfen und einander töten. Die Situation eskalierte schließlich soweit, dass Fives, Jesse und Rex sich Krell widersetzten und ihn für seinen Verrat an der Republik hinrichteten.

Die Umbara-Arc zählt unter Fans der Clone-Wars-Serie zu den besten und beliebtesten - vor allem, weil sie auch besonders tragisch und teilweise sogar zermürbend ausfällt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Kommen wir zurück zu Nax: Der Klonsoldat sollte schließlich aufgrund seiner erhöhten Alterungsrate ausgemustert und vom Imperium fallen gelassen werden. In seinem rechten Bein trägt er noch immer Shrapnel aus einer vergangenen Schlacht mit sich herum, während er obdachlos bei Passanten um Credits für Nahrung betteln muss. Ein unrühmliches Ende für einen Veteranen zahlreicher Kriege und gleichzeitig eine perfekte Gelegenheit, Temuera Morrison in der Rolle eines Klons zurückzubringen.

