Star Wars bekommt einen neuen Film, aber verliert eine Serie, die seit drei Jahren angekündigt war

Auf die Lando-Serie müssen wir mittlerweile schon drei Jahre warten. Jetzt kommt sie gar nicht mehr, aber es gibt Ersatz! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star-Wars-Fans müssen jetzt stark sein: Die lange erwartete Lando-Serie kommt jetzt doch nicht mehr. Doch keine Sorge: Stattdessen soll das vor mittlerweile drei Jahren angekündigte Projekt von und mit Donald Glover zu einem Film werden.

Lando-Film statt Lando-Serie

Damit wird also keine TV-Serie um Lando Calrissian bei Disney Plus starten, stattdessen bekommen Fans einen waschechten Krieg-der-Sterne-Film. Das bestätigt zum einen Stephen Glover - der Bruder von Donald Glover, der mit für das Drehbuch verantwortlich ist - und zum Anderen ein Bericht von Variety.

Wirklich voran geht die Arbeit an Lando aber sowieso nicht, denn auch dieses Projekt wird durch den anhaltenden Hollywood-Streik ausgebremst. Dabei setzen sich Schauspieler und Drehbuchautoren für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen ein.

Stephen Glover gibt dazu im Podcast Pablo Torre Finds Out ein kompaktes Update:

[Lando] wird gar keine Serie - die Idee ist, einen Film daraus zu machen. Gerade finden aufgrund des Streiks aber die Unterhaltungen dazu nur übers Telefon ab.

Viele offene Fragen: Wann damit der Lando-Film erscheinen soll, bleibt weiterhin offen. Ebenso ist nicht bekannt, ob das Projekt überhaupt für die große Kinoleinwand bestimmt ist oder bei dem Streamingdienst Disney Plus erscheinen soll.

Der lange Weg des Lando Calrissians: Um das Lando-Projekt war es bis vor Kurzem aber ohnehin noch recht still: Nachdem 2018 Donald Glover im Solo-Film um … Han Solo auftrat, wurde im Dezember 2020 eine TV-Serie für Calrissian angekündigt. Lange gab es aber so gut wie gar keine Neuigkeiten dazu, erst 2023 wurde bekannt, dass das Projekt tatsächlich noch umgesetzt werden soll - jetzt eben als Film und nicht als TV-Serie für Disney Plus.

Der Star-Wars-Film um einen jungen Han Solo (Alden Ehrenreich) gilt als großer Flop. Trotzdem wünschen sich viele Fans eine Fortsetzung für das als Start einer Trilogie angelegten Kino-Abenteuer. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie die Zukunft der Star-Wars-Filme aussieht

Aktuell wissen wir von sechs konkreten Star-Wars-Filmen, die voraussichtlich in den kommenden Jahren im Kino starten: der Film von Taika Waititi, ein Prequel über die ersten Jedi von James Mangold, eine Art Fortsetzung zu Episode 9 von Sharmeen Obaid-Chinoy und ein Finale bestimmter Star-Wars-Serien von Dave Filoni. Zusätzlich sollen auch noch ein Film von Shawn Levy und irgendwann die Trilogie von Rian Johnson kommen.

Keines dieser Star-Wars-Projekte für die große Leinwand hat zum aktuellen Zeitpunkt einen konkreten Release-Termin. Mehr zur Zukunft des Sternenkriegs und auf Disney Plus erfahrt ihr unter den folgenden Links:

