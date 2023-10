Prime Gaming im November 2023: Sichert euch kostenlos eines der besten Star-Wars-Spiele

Knights of the Old Republic ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, bleibt aber ein lohnenswertes Rollenspiel.

Mit einem Abo bei Amazon Prime bekommt ihr jeden Monat eine Vielzahl neuer und vor allem kostenloser Spiele. Wie immer haben wir für euch eine Liste mit allem, was ihr diesen Monat abstauben könnt.

Highlight des Monats: Star Wars: Knights of the Old Republic

Das Rollenspiel von Entwickler Bioware gilt als eines der besten, wenn nicht sogar das beste Star-Wars-Spiel und gehört zum Pflichtprogramm für Fans. Wie es ist, das Spiel selbst 20 Jahre später zum ersten Mal zu spielen, hat unser Kollege Matthias Schmid für euch getestet.

Worum geht es? Star Wars: Knights of the Old Republics Handlung findet etwa 4.000 Jahre vor den Ereignissen rund um die Skywalker-Familie statt. Die wendungsreiche Geschichte hängt auch von euren Entscheidungen ab und ob ihr der dunklen oder hellen Seite der Macht folgt.

Im Verlauf des Spiels levelt ihr euren Charakter auf, findet neue Ausrüstung oder verbessert alte. Eure Hauptwaffe ist natürlich ein Lichtschwert. Machtfähigkeiten stehen ebenfalls zur Wahl je nach gewählter Klasse.

In den rundenbasierten Kämpfen unterstützten euch Begleiter, die auf eurer Reise trefft. Sie bringen ebenfalls spezielle Eigenschaften und Talente mit.

Ein Remake des Spiels war schon in Entwicklung, aber ist ins Nirvana der kommenden Titel abgetaucht. Wir wissen schlicht nicht, ob das Remake noch jemals kommen wird, müssen aber das Schlimmste befürchten.

Warum das Remake so heiß erwartet wird, erklärt euch Maurice Weber in diesem Video, das aber entstand, bevor die schlechten Nachrichten eintrafen.

11:12 Knights of the Old Republic - Das wichtigste Remake seit Jahren - Das wichtigste Remake seit Jahren

Alle neuen Spiele im Prime-Gaming-Abo

Im November 2023 gibt es die folgenden Spiele bei Prime Gaming. In den Klammern steht jeweils, auf welcher Plattform ihr das Spiel aktivieren könnt.

2. November

Rage 2: Deluxe Edition (Epic Games Store)

9. November

10. November

Evan's Remain (Amazon Games App)

16. November

Behind the Frame: The Finest Scenery (Amazon Games App)

Star Wars: Knights of the Old Republic (Amazon Games App)

22. November

23. November

30. November

Orten Was the Case (Amazon Games App)

Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store)

Mehr Spiele über die Cloud streamen

Mit Amazon Cloud-Streaming-Service Luna könnt im November auf folgende Spiele zugreifen:

Ihr findet die Spiele und alle weiteren Infos auf der Übersichtsseite von Prime Gaming.

Habt ihr den Rollenspielklassiker Star Wars: Knights of the Old Republic bereits gespielt oder ist das endlich die richtige Möglichkeit? Welche anderen kostenlosen Spiele bei Prime Gaming sind euch noch ins Auge gefallen. Habt ihr vielleicht einen Tipp, welches Spiel sich am meisten lohnt? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare.