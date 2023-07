Star Wars: Nach drei Jahren kommt eine fast vergessene Serie endlich in die Gänge

Besser spät als nie: Der geplanten Star Wars-Serie um Donald Glover als Lando Calrissian gelingt jetzt endlich ein großer Sprung nach vorne. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Hattet ihr die Hoffnung auf die Lando-Serie noch nicht aufgegeben? Dann hat sich das jetzt sogar ausgezahlt: Nachdem das Spin-Off zum größten Kino-Flop des Star Wars-Universums schon 2020 angekündigt wurde, ist es sehr lange verdächtig still um das Projekt mit Donald Glover geworden.

Lando-Serie vom Lando-Darsteller

Donald Glover spielt und schreibt: Doch jetzt scheint die neue Star Wars-Serie für Disney Plus endlich in die Gänge zu kommen: Wie Above the Line berichtet, soll Donald Glover persönlich und gemeinsam mit seinem Bruder Stephen das Drehbuch für Lando schreiben.

Glover selbst ist natürlich nicht nur als Schauspieler oder Rapper Childish Gambino bekannt, sondern verantwortete bereits ausgezeichnete Produktionen wie zum Beispiel Atlanta. Dass er bei Lando selbst die Zügel in die Hand nimmt, dürfte seine (Star Wars-)Fans definitiv optimistisch stimmen.

Viele offene Fragen: Wann damit die Lando-Serie (endlich) auf Disney Plus erscheinen dürfte, bleibt jedoch weiterhin offen. Gerade in Anbetracht des anhaltenden Hollywood-Streiks lässt sich schlichtweg nicht sagen, inwiefern die Arbeiten an dem Projekt überhaupt voranschreiten können beziehungsweise dürfen.

So oder so solltet ihr euch weiterhin auf eine lange Wartezeit einstellen. Bis das Drehbuch geschrieben ist und die Produktion überhaupt anfangen kann, dürfte es selbst mit diesen Neuigkeiten noch ein Weilchen dauern. Worum sich die Lando-Serie dann genau drehen wird und ob sich zum Beispiel auch Alden Ehrenreich als Han Solo blicken lässt, kann man derzeit nur spekulieren.

1:30 Solo: A Star Wars Story - Coole Video-Tour durch den Millennium Falken mit Donald Glover

Hat niemand den ursprünglichen Autor infomiert?

Der ursprüngliche Autor ist raus ...: Für den ursprünglichen Autor von Lando Justin Simien dürften das aber nicht ganz so erfreuliche Nachrichten sein. Ursprünglich sollte Simien die Star Wars-Serie schreiben, seine Arbeit wurde 2020 aber von Lucasfilm auf Eis gelegt. Erst vor wenigen Tagen verriet der Drehbuchautor, dass er seitdem auch nichts mehr zu Lando gehört hatte.

... aber hat ihm das jemand gesagt? Auf Instagram ließ Simien nun durchblicken, dass er selbst nur über Social Media davon erfahren erfuhr, dass Donald und Stephen Glover die Serie selbst schreiben - und er damit aus dem Projekt rausfallen dürfte. Offenbar hat niemand Justin Simien darüber informiert, dass er gefeuert wurde.

Simien nimmt die Neuigkeit aber recht gefasst und drückt auf Instagram seine Freude darüber aus, dass Donald und Stephen Glover nun gemeinsam an Lando arbeiten.

Falls ihr euch dafür interessiert, was für neue Star Wars-Filme und -Serien neben Lando in den nächsten Jahren auf uns zukommen, haben wir genau das Richtige für euch. In den folgenden Übersichten findet ihr alle Infos dazu, wie es mit dem Krieg der Sterne im Kino und auf Disney Plus weitergeht:

