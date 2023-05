Star Wars: Mark Hamill rechnet nicht mit einer Rückkehr als Luke Skywalker, schlägt Alternative vor

Zu alt für Star Wars? Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill würde sein Lichtschwert abgeben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit 71 Jahren ist Mark Hamill nicht mehr der Jüngste. Dass er damit nicht unbedingt damit rechnet, nochmal in der Rolle von Luke Skywalker aufzutreten, kann man ihm nicht verübeln. Wie es trotzdem mit seiner Kultfigur aus dem Star Wars-Universum weitergehen könnte, verrät er in neuen Interviews.

Mark Hamill würde sein Lichtschwert abgeben

Zuletzt war Luke Skywalker in den Star Wars-Sequels und auch den TV-Serien auf Disney Plus The Mandalorian und The Book of Boba Fett zu sehen. Bei den letzteren Produktionen kamen aber nicht nur Hamill, sondern auch viel CGI und ihm ähnelnde Schauspieler wie zum Beispiel Graham Hamilton zum Einsatz.

Das sorgte unter Star Wars-Fans für Diskussionen: Die Einen waren von der technischen Raffinesse allemal beeindruckt, während andere sich stattdessen lieber eine Neubesetzung von Luke Skywalker gewünscht hätten.

Damit würde auch Mark Hamill kein Problem haben. Im Interview mit Esquire verrät er, dass er aktuell nicht an eine Rückkehr von Luke Skywalker glaubt - und selbst wenn, es eine bessere Alternative zu ihm persönlich geben würde:

Die Leute sagen mir: Oh, jetzt kannst du ja eine komplette Serie um Luke nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter machen , worauf ich antworte: Ich denke nicht. Erstens müssen diese Geschichten nicht erzählt werden, doch wenn sie es tun, könnten sie es mit einem Schauspieler machen, bei dem es vom Alter her besser passt.

Gegenüber TheHollywoodReporter räumt Hamill aber selbst diesbezüglich Zweifel ein: Ich habe keine Erwartungen daran, dass das passiert.

In der Vergangenheit hatten Fans immer wieder den Bucky Barnes-Darsteller Sebastian Stan aus dem Marvel Cinematic Universe als jungen Luke Skywalker ins Gespräch gebracht. Ob daraus jemals etwas wird, lässt sich aber nicht sagen.

Ist eine Rückkehr völlig ausgeschlossen?

Und was ist mit dem Rey-Film? Theoretisch würde sich ein ganz bestimmter Star Wars-Film für einen weiteren Auftritt von Mark Hamill in der Rolle von Luke Skywalker anbieten: Ein geplantes Projekt von Regisseur Sharmeen Obaid-Chinoy soll sich zehn Jahre nach den Sequels abspielen und die Geschichte von Daisy Ridley Rey neu aufgreifen.

Doch diesbezüglich hat Hamill nur die Antwort parat, mit der wir unweigerlich rechnen mussten:

Wenn du etwas bei Lucasfilm lernst, dann, dass alles streng vertraulich ist. Alles. Also, selbst wenn ich daran beteiligt wäre, könnte ich es ich nicht verraten. Und wenn ich nicht beteiligt wäre, könnte ich es euch nicht verraten.

Wie der Rey-Film überhaupt heißt und wann er in den Kinos starten soll, ist ohnehin nicht bekannt. Alles Weitere über die Zukunft neuer Star Wars-Filme und was sonst noch im Krieg der Sterne-Universum passiert, erfahrt ihr übrigens hier:

Was haltet ihr von der Idee, Luke Skywalker nicht mit Mark Hamill, sondern wenn dann mit einem jüngeren Darsteller (wie zum Beispiel Sebastian Stan) zurückzubringen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Star Wars-Filme und -TV-Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!