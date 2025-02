Mark Hamill hat Star Wars vor 48 Jahren völlig falsch verstanden und dachte: Han Solo ist der Held!

Mit Han Solo als Held würde das Star-Wars-Universum heutzutage wohl ganz anders aussehen. Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Wie würde das Star-Wars-Universum aussehen, wenn Han Solo in einer Welt voller Jedi mit Lichtschwertern als normaler (aber gerissener) Schmuggler die gesamte Galaxis rettet?

Könnt ihr euch nicht vorstellen? Dann hat euch Mark Hamill wohl einiges voraus, denn der mittlerweile 73-jährige Darsteller gibt jetzt preis, dass sein erster Eindruck von Luke Skywalker eher negativ war.

Han Solo und sein nerviger Kumpel Luke

In dem Podcast Smartless erinnert sich Mark Hamill an die Zeit des Castings von Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung zurück.

Als ich vorgesprochen habe, dachte ich: »Harrison [Ford] ist der Hauptdarsteller, ich bin der nervige Kumpel.« Ich belästige ihn und all das Zeug.

Dass seine Figur Luke Skywalker fast 50 Jahre später zum wichtigsten Star-Wars-Helden werden würde, hätte der damals 25-Jährige wohl nicht gedacht.

Hinsichtlich des Beginns der Geschichte kann man ihm seine Annahme aber wohl nicht übel nehmen, denn immerhin ist Luke in Episode 4 gerade einmal volljährig, spielt noch mit Raumschiffen und wirkt nicht gerade wie der Retter der Galaxis.

Da kommt ein selbstbewusster und charmanter Pilot wie Han Solo wohl eher mit heroischem Potenzial daher. Aber es ist bekanntlich noch kein Held vom Himmel gefallen und Lukes Reise zum mächtigen Jedi verleiht Star Wars seinen Charme.

Bereits im Dezember 2024 berichtete Mark Hamill im Podcast iHeart davon, dass er anfänglich dachte, Star Wars sei eine Parodie. Denn auf die Test-Szene mit Harrison Ford konnte er »sich einfach keinen Reim machen.«

Wie geht es mit Star Wars weiter?

Im Krieg-der-Sterne-Universum passiert derzeit viel, deswegen fassen wir euch kurz zusammen, welche Projekte aktuell anstehen:

The Mandalorian & Grogu: Kinostart ist der 21. Mai 2026 .

. Ein neuer Solofilm mit Rey: Mit George Nolfi (Das Bourne Ultimatum, Ocean’s Twelve) arbeitet aktuell der vierte Drehbuchautor an dem Projekt.

Star-Wars-Film von Shaw Lewy (Deadpool & Wolverine): Die Dreharbeiten sollen noch Ende 2025 in Großbritannien beginnen.

Eine neue Filmtrilogie von Simon Kinberg: Ob es sich dabei um Episode 10, 11 und 12 oder eine völlig neue Geschichte handelt, ist noch nicht ganz klar.

Falls ihr noch mehr Infos haben möchtet: Wir haben euch eine Übersicht zu allen neuen Star-Wars-Filmen zusammengestellt.

Wusstet ihr eigentlich, dass Luke Skywalker mal verheiratet war? Ja, tatsächlich. In den Star Wars Legends (alter Kanon) ist die Attentäterin des Imperators Mara Jade Lukes Geliebte. Ein etablierter Branchen-Insider behauptet jetzt sogar, dass sie bald ihre eigene TV-Serie auf Disney Plus bekommen könnte. Was genau es mit dem Gerücht auf sich hat, könnt ihr im obigen Kasten nachlesen.