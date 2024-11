Star Wars: Eine neue Filmtrilogie kommt - vom Regisseur einer der schlechtesten Marvel-Filme

Überraschung! Es soll noch eine neue Star-Wars-Trilogie kommen. Mit Simon Kinberg ist dafür der Regisseur von X-Men: Dark Phoenix verantwortlich. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Der Krieg der Sterne hat eine ziemlich lange Kinopause eingelegt. Nach Episode 9 geht es erst 2026 mit neuen Star-Wars-Filmen auf der großen Leinwand weiter: Den Anfang macht The Mandalorian & Grogu und darüber hinaus gibt es bereits große Pläne.

Kommt Episode 10 oder wird es eine völlig neue Star-Wars-Saga?

So soll jetzt auch Simon Kinberg eine neue Trilogie entwickeln. Darüber berichten bereits ein paar etabliere Branchenmagazine wie zum Beispiel Deadline und Variety. Allerdings gibt es aktuell noch widersprüchliche Aussagen dazu, worum sich die neuen Star-Wars-Filme drehen.

Deadline will erfahren haben, dass es sich um eine Fortsetzung der Skywalker-Saga und damit die Episoden 10, 11 und 12 handeln könnte. Dem widerspricht aber Variety, in deren Bericht die Rede von einer völlig neuen Geschichte im Krieg-der-Sterne-Universum ist.

Wofür ist Simon Kinberg bisher bekannt?

Fest steht zumindest aber schon einmal: Simon Kinberg soll die besagte Trilogie als Drehbuchautor und Regisseur verantworten. Das dürfte bei Kinofans allerdings eher verhaltene Reaktionen auslösen. Immerhin ist Kinberg für die Drehbücher zwei der schlechtesten Marvel-Filme verantwortlich, bei einem davon führte er auch Regie.

Kinberg verfasste zum Beispiel das Drehbuch zu X-Men: Der letzte Widerstand, der die ursprüngliche Trilogie um Marvels Mutanten zu einem unrühmlichen Ende führte. 2019 widmete sich Kinberg demselben Material ein zweites Mal, als er persönlich X-Men: Dark Phoenix inszenierte - der Film wurde von Kritikern mit mageren 22 Prozent bei Rotten Tomatoes abgestraft (auch wir sind alles andere als begeistert).

2:38 Der offizielle Trailer zu X-Men: Dark Phoenix

Autoplay

Darüber hinaus war Simon Kinberg an den Drehbüchern von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit und X-Men: Apocalypse beteiligt. Erste Erfahrungen mit dem Krieg der Sterne sammelte Kinberg übrigens schon mit der Animationsserie Star Wars Rebels, wo er als Produzent und Drehbuchautor involviert war.

So sieht die Zukunft von Star Wars aus

Diese Fragen bleiben noch offen: Wann die geplante Trilogie von Kinberg aufschlagen soll, wer dabei sonst involviert ist und worum sie sich letztendlich dreht, steht aktuell noch in den Sternen. Diesbezüglich müssen sich Fans also erstmal in Geduld üben.

Damit wächst der Stapel an neuen Filmprojekten zu Star Wars, der im Moment unter anderem aus dem Solo-Abenteuer für Rey, Donald Glovers Lando-Film, Rian Johnsons Trilogie und James Mangolds Geschichte über die Ursprünge der Jedi besteht.

Mehr dazu, wie aktuell die Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus aussieht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.