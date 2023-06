So funktioniert in Star Wars: Outlaws der nahtlose Übergang von Planet zu Weltraum

Das Starten und Landen in Star Wars Outlaws soll bei Fans für Begeisterung sorgen.

Es war für viele Fans das Highlight des Ubisoft-Forward-Events: Zehn Minuten pures Gameplay aus Star Wars Outlaws, dem kommenden Action-Adventure rund um die beliebte Sternen-Saga. Ein Detail in dem Video sorgte für große Aufmerksamkeit, und dabei handelt es sich ausnahmsweise weder um die große Open World oder die sagenhaft gute Grafik.

Vielmehr dreht sich alles um die nahtlosen Übergänge von Planetenoberfläche zum Weltraum. Die Entwickler haben nun im Nachgang genauer erklärt, wieso ihnen dieses Feature so wichtig ist.

Bevor wir mit dem Artikel so richtig abheben, könnt ihr euch hier noch einmal das Gameplay anschauen:

10:38 10 Minuten Star Wars Outlaws am Stück: Erstes Gameplay lässt Star-Wars-Fantasien wahr werden

Wirklich keine Ladezeiten?

Quelle für die neuen Aussagen ist ein YouTube-Video von Ubisoft, in dem einige der kreativen Köpfe hinter Star Wars Outlaws das gezeigte Gameplay kommentieren und mit weiteren Infos ergänzen. Der Creative Director Julian Gerighty stellt darin klar, dass der Start- und Landevorgang im Spiel von Anfang an ganz oben auf der Prioritätenliste des Entwicklerteams stand:

Eine Sache, die für uns sehr wertvoll war, ist dieses nahtlose Erlebnis, zu Fuß, zu deinem Speeder, zu deinem Raumschiff, aus der Atmosphäre und dann in den Weltraum zu gelangen.

Ins gleiche Horn bläst auch Game Director Mathias Kalson, indem er ausführt:

Als wir uns hinsetzten und über das Spiel nachdachten, wollten wir das umfassende, nahtlose Erlebnis bieten, in der Cantina einer Stadt auf der Oberfläche eines Planeten zu sitzen, in den eigenen Speeder zu springen, zum eigenen Schiff zu fahren und […] nahtlos in den Weltraum fliegen.

Im Gameplay-Trailer bekommt ihr bereits einen guten Eindruck von dem Feature. Sobald die Protagonistin Kay Vess ihr Schiff in den Weltraum geflogen ist, kann sie sich ohne Übergang direkt in actionreiche Raumkämpfe stürzen oder sofort in den Hyperraum aufbrechen, um zu einem anderen Planeten zu gelangen. Und hier wird aller Wahrscheinlichkeit nach der clever getarnte Ladevorgang im Hintergrund ablaufen, von dem ihr dank der Inszenierung aber nichts mitkriegen sollt.

Mit diesem Feature hat Star Wars Outlaws übrigens sogar Starfield etwas voraus: Der kommende Rollenspiel-Koloss von Bethesda kommt trotz einer im Vergleich zu Fallout 4 stark modernisierten Creation-Engine weiterhin nicht ohne Ladebildschirme beim Betreten und Verlassen eines Planeten aus.

Wie immer sind vor sehr an eurer Meinung interessiert: Wie gefällt euch das Feature des übergangslosen Landens und Startens in Star Wars Outlaws? Hättet ihr euch dieses Feature auch für Starfield gewünscht? Und wie lautetet eure generelle Meinung zu dem Action-Adventure? Schreibt uns eure Antworten auf all diese Fragen gerne in die Kommentare!