Star Wars Outlaws: Pünktlich zum Steam-Release wird das Spiel massiv verbessert - Patch Notes zu Update 1.4.0

Zum Steam-Release gibt es ein großes Update für Star Wars Outlaws.

Star Wars Outlaws ist zwar kein schlechtes Spiel geworden, Verkaufs- und Spielerzahlen blieben für Ubisoft aber wohl trotzdem hinter den Erwartungen zurück.

Um neue Fans zu gewinnen wird das Open-World-Spiel jetzt auch auf Steam angeboten und veröffentlicht zeitgleich ein großes Update, das sich mit großen Schritten der Kritik an Kämpfen und Schleichmissionen annimmt.

Natürlich werden in den Patch Notes jede Menge Bugfixes und Komfortverbesserungen aufgeführt. Es gibt aber auch insgesamt fünf größere Änderungen, die wir kurz zusammenfassen wollen.

Mit dem neuen Update enden auch Missionen in Syndikats-Territorien nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Ihr könnt dann stattdessen zum Blaster greifen, und euch durch das Gebiet kämpfen. Schleichen wird einfacher: Nachdem die Schleichmissionen schon mit vergangenen Patches entfernt wurden, macht Ubisoft das leise Vorgehen jetzt noch mal einfacher. Ihr werdet jetzt benachrichtigt, wenn eure Gegner dabei sind, euch zu entdecken und könnt so rechtzeitig eure Taktik ändern.

Schwachpunkte für Gegner: In Kämpfen könnt ihr jetzt neu eingeführte Schwachpunkte anvisieren. Ein Treffer kann Explosionen auslösen oder Gegner auf spektakuläre Weise sterben lassen.

Waffentuning: Sowohl Kays Blaster als auch aufhebbare Waffen wurden angepasst. Unter anderem könnt ihr ab sofort zweihändige Waffen in mehr Situationen tragen.

Grafikverbesserungen: Gesichtsanimationen sehen jetzt besser aus, ihr könnt Cinematic Lens abschalten und weit entfernte Lichter sind besser sichtbar.

Das waren die wichtigsten Änderungen des Updates. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.

Zeitgleich zum Steam-Release am 21. November erschien übrigens nicht nur das Update, sondern auch der erste Story-DLC für Star Wars Outlaws. Kay nimmt hier an einem Sabacc-Turnier teil und tritt dort gegen Lando Calrissian an. Neben der Questreihe rund um den berühmten Gauner gibt es in der Erweiterung auch neue Regionen zu entdecken.