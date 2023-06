Die Sturmtruppen des Imperiums werden euch in Star Wars: Outlaws häufiger begegnen, als euch lieb ist.

Das Universum von Star Wars so zu zeigen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Dieses Ziel haben sich offenbar die Entwickler von Massive Entertainment gesetzt, die für Ubisoft das kommende Actionspiel Star Wars: Outlaws zusammenschrauben.

Die Handlung des Spiels setzt während der klassischen Trilogie von Star Wars an, also während der grausamen Herrschaft des Imperiums. Und wie genau das Imperium vorgeht, um seine Macht in jedem Winkel der bekannten Galaxis durchzusetzen, soll euch Outlaws eindrucksvoll vor Augen führen.

Bestechung und Korruption sind an der Tagesordnung

Offenbar setzt das Regime von Imperator Palpatine dabei nämlich auf die Hilfe von Verbrechersyndikaten wie den Pykes oder den Hutten, die in vielen Teilen der Galaxis die tatsächlichen Herrscher über das Tagesgeschehen sind.

Durch Bestechung, Korruption und andere kriminelle Geschäfte arbeitet das Imperium mit diesen einflussreichen Banden zusammen und weitet seinen Einfluss aus. Das bestätigte Navid Khavari, der Narrative Director von Star Wars: Outlaws, auf der Ubisoft Forward.

Wir wollen eine andere Seite des Imperiums zeigen. Wie es mit der Unterwelt verstrickt ist und das bedeutet Korruption.

Ein gutes Beispiel dafür seht ihr in unserem Gameplay-Video: Nach Abschluss eines Raubüberfalls bei den Pykes treibt sich eine imperiale Offizierin bei der Hehlerin von Hauptfigur Kay Vess herum und frönt ganz offensichtlich dem Glücksspiel.

10:38 10 Minuten Star Wars Outlaws am Stück: Erstes Gameplay lässt Star-Wars-Fantasien wahr werden

Als Kay ihre Beute bei der Hehlerin abgibt, fordert die Offizierin ein Bestechungsgeld fürs Wegsehen. Verweigern wir ihr die Credits, macht das Imperium Jagd auf Hauptfigur Kay und setzt ein Kopfgeld auf sie aus. Für Sturmtruppler wie auch andere Verbrecher stehen wir damit auf der Abschussliste.

Beziehungen zur Unterwelt

Im Trailer ist zudem zu sehen, dass es ein Beziehungssystem zu den verschiedenen kriminellen Gruppen der Star-Wars-Unterwelt geben wird. Nach dem Raubzug verschlechtert sich unsere Beziehung zu den Pykes. In Zukunft wird eine Zusammenarbeit mit diesem Syndikat dadurch eher unwahrscheinlich.

Umgekehrt werden wir aber wohl auch gute Beziehungen zu anderen Fraktionen pflegen können und uns dadurch unseren eigenen Namen unter den galaktischen Schwerverbrechern machen dürfen. Ob Kay Vess allerdings einen ähnlich legendären Ruf wie Schmuggler Han Solo oder Kopfgeldjäger Boba Fett erreichen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Star Wars: Outlaws erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. In unserer Vorschau lest ihr alle wichtigen Infos zum Ubisoft-Abenteuer.

Was haltet ihr von Star Wars: Outlaws: Seid ihr gespannt auf das Abenteuer von Schurkin Kay Vess? Findet ihr das Gameplay vielversprechend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.