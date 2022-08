Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson bestätigt: Seine geplante Film-Trilogie lebt!

Schon 2017 wurde die Star Wars-Trilogie von Rian Johnson offiziell durch Disney und Lucasfilm angekündigt. Allerdings ist es in den vergangenen fünf Jahren teilweise verdächtig still um das Projekt des Regisseurs von Episode 8 - Die letzten Jedi geworden. Jetzt äußert sich Johnson persönlich zu den geplanten Filmen und verrät, dass es sich nur noch um eine Frage der Zeit handelt.

Die Kino-Zukunft von Star Wars: Falls ihr euch dafür interessiert, wie es ab 2023 mit neuen Filmen um das Krieg der Sterne-Universum weitergehen soll, findet ihr dazu alle Infos in der folgenden Übersicht: Von Rogue Squadron über die Projekte von Kevin Feige und Damon Lindelof bis zu dem geplanten Leinwandabenteuer von Taika Waititi.

Sternenkrieg auf Disney Plus statt im Kino

Die Film-Trilogie von Rian Johnson wurde Ende 2017 offiziell angekündigt. Disney und Lucasfilm waren mit Johnsons Arbeit am zweiten Teil der neuen Trilogie derart zufrieden, dass die Enthüllung seines Projekts noch vor dem Kinostart von Episode 8 - Die letzten Jedi erfolgte.

Allerdings gilt Rian Johnsons erster Star Wars-Film bis heute als äußerst umstritten. Viele Fans waren mit zahlreichen kreativen Entscheidungen, die für Episode 8 getroffen wurden, alles andere als zufrieden. Als dann im Mai 2018 Solo: A Star Wars Story an den Kinokassen floppte, sorgte dies für eine radikale Kursänderung bei Disney und Lucasfilm.

Viele geplante Kinofilme wurden auf Eis gelegt oder komplett eingestampft. Stattdessen konzentrierte man sich auf neue TV-Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney Plus. Dieser Kurs wird nach dem maßgeblichen Erfolg von Star Wars-Projekten wie The Mandalorian weiter beibehalten, während es jetzt erst 2023 mit neuen Filmen fürs Kino weitergeht.

Ursprünglich war für den 22. Dezember 2023 Rogue Squadron von Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman, Wonder Woman 1984) angedacht. Allerdings kam es bei diesem Projekt zu Problemen, weswegen jetzt Taika Waititis Film Vortritt bekommt.

In all dem Trubel wurde es zwischenzeitlich verdächtig still um Rian Johnsons angekündigter Trilogie und Spekulationen wurden laut, dass die geplanten Filme ebenfalls eingestampft wurden. Ende 2019 hegte Johnson sogar selbst Zweifel daran, dass seine Trilogie noch zustande kommen wird, seitdem hat sich der Wind aber spürbar gedreht.

Star Wars auf Disney Plus: Einen Überblick über alle neuen TV-Serien des Krieg der Sterne-Universums wie Andor, Ahsoka, Lando, Skeleton Crew und Co. bekommt ihr übrigens hier:

Rian Johnsons Star Wars-Trilogie lebt!

Das ist der aktuelle Stand: Im Februar 2021 ließ Autorin Sariah Wilson via Twitter durchblicken, dass sich das Projekt weiter in Entwicklung befinden würde, im Mai 2022 unterstrich dies Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy im Interview mit VanityFair höchstpersönlich. Am 30. August äußerte sich Johnson im Gespräch mit Empire endlich persönlich zu seinen neuen Star Wars-Filmen und liefert ein vielversprechendes Update:

Ich bin in engem Kontakt mit Kathleen [Kennedy] geblieben und wir treffen uns regelmäßig, um uns darüber zu unterhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das nur noch eine Terminfrage und wann [meine geplante Star Wars-Trilogie] zustandekommen kann. Es würde mir das Herz brechen, wenn das bereits vorüber wäre und wenn ich in nicht irgendwann in diesen Spielplatz zurück dürfte. Rian Johnson im Interview mit Empire

Damit ist Johnson aktuell beschäftigt: Aktuell arbeitet Rian Johnson noch an der Fortsetzung beziehungsweise den Fortsetzungen zu seinem Whodunit-Krimi-Thriller Knives Out für Netflix mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Das Sequel Glass Onion soll am 23. Dezember 2022 auf Netflix starten, mindestens ein dritter Film soll ebenfalls kommen. Allerdings ist zu den derzeitigen Produktionsplänen nichts bekannt.

Was wir bisher über Rian Johnsons Trilogie wissen: Bisher wissen wir lediglich, dass es in eine völlig neue Ecke der Galaxie zu einer bisher unerforschten Zeit gehen wird. Ein Wiedersehen mit altbekannten Charakteren des Krieg-der-Sterne-Universums wird es demnach nicht geben.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Rian Johnsons Star Wars-Trilogie: Freut ihr euch auf das Projekt des Regisseurs von Episode 8 - Die letzten Jedi? Oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!