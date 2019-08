Mit seinem ersten Star-Wars-Film Episode 8 - Die letzten Jedi traf Rian Johnson nicht immer den Nerv der Fans und löste teilweise recht heftige Diskussionen aus. Nichtsdestotrotz kündigten Disney und Lucasfilm im letzten Jahr eine neue Trilogie an, die Rian Johnson entwerfen und drehen soll.

Jetzt gab Johnson gegenüber dem Magazin Observer ein paar weitere Details zur Produktion preis und bestätigt im Interview noch einmal, dass er eine völlig neue Geschichte mit neuen Charakteren entwickeln möchte. Ein Wiedersehen mit bekannten Figuren aus der Skywalker-Saga wird es demnach nicht geben, bestätigt er:

"Ich glaube, der Spaß und die Herausforderung besteht darin, in das Material einzutauchen, die aufregenden Elemente zu finden und dann zu schauen, was man daraus machen kann.



Wir machen etwas, das nichts mit den bekannten Figuren zu tun hat und stellen die Frage: Wie sieht das dann aus? Das Bemerkenswerteste an diesem Projekt ist für mich die schier unbegrenzten Möglichkeiten."

Wie seine Pläne konkret aussehen werden, möchte Rian Johnson noch nicht verraten. Auch scheint die Produktion noch in einem sehr frühen Stadium zu sein. Starttermine gibt es bislang noch nicht.

Nächster Star-Wars-Film kommt 2022 in die Kinos

Nach dem Abschluss der Skywalker-Saga mit Episode 9 Ende des Jahres, geht es zunächst mit einer neuen Star-Wars-Trilogie von den Game of Thrones-Machern David Benioff und Dan Weiss in den Kinos weiter. Auch wenn zu den Produktionen noch nichts näher bekannt ist, stehen die Kinostarts für 2022, 2024 und 2026 bereits fest.

Währenddessen dürfen sich Star-Wars-Fans auf Nachschub aus einer Galaxie weit weit entfernt in Form von Serien freuen. Noch in diesem Jahr kommt die erste Realserie The Mandalorian auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Disney+, gefolgt von einer Rogue One Prequel-Serie. Auch von einer Obi-Wan Kenobi-Serie ist die Rede. Weitere Details dürften wir in Kürze auf der D23 Expo vom 20. bis 25. August im kalifornischen Anaheim erfahren.