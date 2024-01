Star Wars: Eine neue Serie soll die wohl beste Marvel-Idee seit Jahren kopieren

Obi-Wan Kenobi als Anhänger des Imperiums? Eine neue Disney-Plus-Serie könnte es möglich machen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie wäre die Konfrontation auf Mustafar wohl ausgegangen, wenn Ahsoka statt Obi-Wan dem aufgewühlten Anakin ins Gewissen geredet hätte? Was wäre passiert, wenn Luke das Angebot seines Vaters angenommen und gemeinsam mit Darth Vader den Imperator gestürzt hätte?

Was wäre, wenn…? - Viele Szenarien beschäftigen Star-Wars-Fans bis heute. Laut des etablierten Insiders DanielRPK (via ComicBookMovie) soll eine neue Serie für Disney Plus in Arbeit sein, die uns genau solche alternativen Handlungsstränge zeigt.

Obi-Wan als Schurke? Yoda als Kopfgeldjäger? Sheev Palpatine als Touristenführer auf Naboo? Ein Fan hat bereits fleißig seine Fantasie spielen lassen und ein mögliches Poster für die Serie kreiert:

Star Wars kopiert Marvel - oder doch eher sich selbst?

Bekanntlich hat Marvel mit seiner Serie What If…? bereits ein ähnliches Konzept umgesetzt. Hier werden alternative Geschichten zahlreicher MCU-Helden und -Schurken erzählt. Fans eröffnen sich dadurch komplett neue Sichtweisen auf die Charaktere. Staffel 3 wurde bereits in einem Teaser gezeigt.

In naher Zukunft soll Star Wars diese Idee angeblich kopieren - oder doch nicht? Denn auch im eigenen Hause gibt es bereits eine Vorlage, die sogar weitaus älter ist als die Marvel-Serie: Die Comic-Reihe Infinities spielte mit dem gleichen Konzept und gehörte deshalb nie zum offiziellen Star-Wars-Kanon.

Fairerweise muss dann aber auch angemerkt werden: Die Marvel-Comics zu What If…? gibt es bereits seit 1977 und damit sogar schon genauso lange wie Star Wars insgesamt. Wer kopiert von wem? Ist auch egal!

Eingestelltes Star-Wars-Spiel gibt Vorgeschmack

Übrigens dienen uns nicht nur die Infinities-Comics als Appetithappen auf eine potenzielle What-If?-Serie zu Star Wars. Auch ein vor langer Zeit eingestelltes Videospiel sollte sich diesem Thema widmen.

Mitte der 2000er wurde Star Wars: Battlefront 3 eingestellt. Laut der Website sffgazette.com hätte der Multiplayer-Shooter eine Story rund um alternative Szenarien erzählen sollen. Inzwischen sind sogar Artworks aus dem Projekt aufgetaucht, die unter anderem einen bösen Obi-Wan zeigen:

Auch vor dem Release von Ahsoka gab es Gerüchte, dass die Serie die World Between Worlds nutzt, um alternative Realitäten der bekannten Star-Wars-Geschichte zu zeigen. Daraus wurde bekanntlich aber nichts.

Abschließend noch der wichtige Hinweis: Die What If…?-Serie von Star Wars ist Stand jetzt nur ein Gerücht. Von offizieller Seite gibt es keine Infos zu diesem Thema. Gut möglich also, dass wir uns irgendwann die Frage stellen: Was wäre, wenn wir uns zu früh gefreut haben?

Wie würde euch eine What If…?-Serie aus dem Hause Star Wars gefallen? Oder lasst uns anders fragen: Welches Szenario fändet ihr am spannendsten? Der böse Obi-Wan? Mace Windu als Arbeitskollege von Vincent Vega? Yoda als Kind, der gemeinsam mit einem Mandalorianer durch die Galaxis reist? Schreibt uns eure Wünsche gerne in die Kommentare!