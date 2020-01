Nach dem Finale der Skywalker-Saga plant Lucasfilm für Anfang des Jahres 2020 eine offizielle Ankündigung, wie nun die Zukunft von Star Wars im Kino und darüber hinaus aussehen wird. In zwei Jahren soll ein neuer Film in die Kinos kommen. Nachdem jedoch die Game-of-Thrones-Macher aus dem geplanten Jedi-Prequel-Projekt wieder ausgestiegen sind, stellt sich nun die Frage, wie es mit dem Franchise weitergeht.

Und während die offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt, gibt es erste vielversprechende Gerüchte über die nächsten Projekte. So wollen etwa die häugig gut informierten Kollegen von MakingStarWars.net aus internen Quellen erfahren haben, dass der nächste Film zur Zeit der sogenannten »High Republic«-Ära spielen soll.

Damit würde die Story rund 400 Jahre vor der bekannten Skywalker-Saga spielen. Von einem Wiedersehen mit dem noch jungen Yoda als Jedi-Ritter ist die Rede, und auch Darth Bane soll als einer der wichtigen Charaktere im Mittelpunkt des Films stehen. Der hatte bekannterweise den Sith-Orden revolutioniert und den Grundstein für das Galaktische Imperium gelegt.

Neben dem Kinofilm soll darüber hinaus auch das mysteriöse Project Luminous, das erstmals auf der Star Wars Celebration 2019 angekündigt wurde, im gleichen Zeitraum spielen. Damals war für das Jahr 2020 eine Reihe neuer Comics und Bücher angekündigt. Laut den Kollegen von Ziro (via Reddit) geht es aber noch weiter: Zusätzlich sei auch ein neues Videospiel geplant, das ebenfalls Hunderte von Jahren vor der Skywalker-Saga angesiedelt ist. Ein Release ist angeblich für 2021 geplant.

Am Project Luminous sind bislang die Autoren Claudia Gray (Master & Apprentice), Justina Ireland (Lando's Luck), Daniel José Older (Last Shot), Cavan Scott (Tales from Vader's Castle) und Charles Soule (Darth Vader: Dark Lord of the Sith, Poe Dameron) beteiligt. Cavan Scott etwa wurde persönlich auf die neuen Gerüchte angesprochen, wollte sie jedoch weder bestätigen noch dementieren. Vielmehr verweist er via Twitter auf eine baldige Ankündigung im Januar 2020. Dann werden wir hoffentlich mehr wissen.

Always in motion the future is. News is coming, but unfortunately I’m not at liberty to say when... yet. Watch @starwars for more info as it happens. https://t.co/oaRM6HtvCm