Wann erscheint der erste Trailer zu Star Wars: Episode 9? Mit der Ankündigung des offiziellen Panels zum Film auf der Star Wars Celebration 2019 dürfte der Termin feststehen: am 12. April.

Auf der offiziellen Krieg der Sterne-Homepage wurde bekannt gegeben, dass Regisseur J.J. Abrams und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ein »paar Überraschungen« und »besondere Gäste« mitbringen werden. Bei diesen Überraschungen dürfte es sich unter anderem um den vollständigen Titel von Star Wars: Episode 9 sowie den ersten Trailer zum Abschluss der neuen Saga handeln.

Endlich erstes Material zu Episode 9?

Schon im Jahr 2017 wurde auf der Star Wars Celebration der erste Trailer zu Rian Johnsons Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi enthüllt. Außerdem ist fest damit zu rechnen, dass die Hauptdarsteller von Episode 9 der Star Wars Celebration 2019 ebenfalls einen Besuch abstatten und auf dem Panel zu J.J. Abrams zweiten Krieg der Sterne-Film die Fragen der Gäste beantworten.

Der Dreh ist schon abgeschlossen: Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) und Oscar Isaac (Poe Dameron) zeigten sich erst vor Kurzem auf einem Foto zum Film, das J.J. Abrams zur Feier des Drehschluss auf Twitter teilte. Dass Adam Driver (Kylo Ren) und Mark Hamill (Luke Skywalker) ebenfalls vor Ort sind, ist nicht auszuschließen.

Auf was sich Fans zur Star Wars Celebration freuen können

Episode 9 wird zwar die Skywalker-Saga abschließen, aber auf keinen Fall der letzte Star Wars-Film bleiben: Aktuell arbeiten die Game of Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss sowie Episode-8-Regisseur Rian Johnson an ihren jeweils eigenen Trilogien im Krieg der Sterne-Universum. Außerdem stehen noch immer die für Disney+ angekündigten TV-Serien The Mandalorian und das Spin-Off für den Rogue One-Charakter Cassian Andor (Diego Luna) an.

Vielleicht gibt es auch zu diesen Projekten erste Infos auf der Star Wars Celebration 2019, die vom 11. bis 15. April in Chicago stattfindet. EA hat bereits angekündigt, dass wir mit erstem Material zu Respawns neuem Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order rechnen dürfen. Das dazugehörige Panel wird am 13. April abgehalten.

