Star Wars Zero Company offiziell enthüllt! Respawns Taktikspiel besetzt eine wichtige Nische

Wir kennen die Namen der Charaktere noch nicht, doch das erste Bild von Zero Company verrät eine Menge.

Das neue Krieg-der-Sterne-Spiel von Respawn ist enthüllt: Es trägt den Namen Star Wars Zero Company und soll im Rahmen der Star Wars Celebration 2025 am 19. April in Gänze enthüllt werden. Vorab gibt es bereits den Titel und ein erstes Key Artwork, das bereits eine ganze Menge verrät.

Zum Beispiel sehen wir einige der Charaktere:

Ein Klontruppler in Phase-1-Rüstung, was den Zeitpunkt des Spiels irgendwo in die frühen Klonkriege datieren dürfte.

Einen Jedi vom Volk der Tognathianer. Ein prominentes Mitglied dieser Kultur gibt's in Rogue One zu sehen an der Seite von Partisanenführer Saw Gerrera.

Ein Mandalorianer oder eine Mandalorianerin in klassischer Rüstung.

Ein Dude in einer Art Astronautenanzug.

Ein Droide der R-Serie, wahrscheinlich R5, der im Spiel eine unterstützende Rolle einnehmen dürfte.

Bisher gibt es nur das Key Artwork für Star Wars Zero Company.

Außerdem seht ihr direkt in der Mitte eine Art Schurkencharakter, der das Hologramm eines Kampfdroiden der Handelsföderation in der Hand hält. Also: Alles deutet darauf hin, dass Zero Company tatsächlich während der Klonkriege spielt.

Bisherige Leaks deuten auf ein XCOM hin

Die bisherigen Leaks wiesen in eine etwas andere Richtung, weil auf den ersten Screenshots gegen Klontruppen gekämpft wird, was wiederum ein Spiel irgendwann nach Order 66 nahelegt. Doch diese Bilder stammen aus dem Jahr 2023, ihr seht dort also eine extrem frühe Version des Spiels, das sehr wahrscheinlich mit Platzhaltern arbeitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Autoplay

Die Bilder verraten trotzdem eine Menge. Star Wars Zero Company wird ein XCOM-artiges Taktikspiel für Singleplayer-Fans, besetzt also eine der wenigen Nischen, die Star Wars bisher noch unangetastet lässt. Ihr führt eure Truppe in taktische Gefechte, sehr wahrscheinlich eben gegen die Armeen der Konföderierten. An den Tasteneinblendungen erkennt man außerdem, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein waschechtes Mainstream-Spiel für die großen Plattformen und kein Mobile Game handelt.

Zudem gibt's klassische Features aller XCOMs: Overwatch-Sichtkegel, unterschiedliche Angriffsfertigkeiten, eine Basis zum Austüfteln neuer Strategien und, und, und.

Was euch ganz konkret erwartet, erfahrt ihr wie gesagt spätestens am 19. April 2025 während der Star Wars Celebration. Wir covern das Event über das komplette Osterwochenende, schaut also regelmäßig auf GameStar.de vorbei und ihr verpasst keinen Trailer und keine wichtige Ankündigung. Lieb von uns, oder?