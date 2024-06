Kämpfe in The Acolyte sind zwar selten, aber laut dem Star umso bedeutsamer

Amandla Stenbergs Charakter nutzt zwar die Macht, kämpft aber nicht wie ein Jedi.

The Acolyte ist zwar eine Star-Wars-Serie, geht aber im Vergleich mit anderen Geschichten aus dem Universum recht sparsam mit bewaffneten Auseinandersetzungen um. In den ersten drei Folgen gab es bisher nur zwei Kampfszenen zu sehen. Warum die Kämpfe aber trotzdem eine große Bedeutung für The Acolyte haben sollen, erklärt uns Hauptdarstellerin Amandla Stenberg im Interview.

Vorsicht Spoiler: Habt ihr die erste Folge der Serie noch nicht gesehen, solltet ihr hier besser nicht weiterlesen.

Das war das Schwerste

Amandla Stenberg spielt in The Acolyte die beiden Schwestern Osha und Mae. Als Mae kämpft sie in den ersten drei Folgen der Serie gegen zwei Jedi-Meister und setzt dabei sowohl Wurfmesser als auch Machtfähigkeiten ein. Für Stenberg waren die Kämpfe die größte Herausforderung, aber nicht nur wegen der aufwendigen Choreographien:

Die Kampfssequenzen waren wirklich herausfordernd, aber am schwierigsten für mich war es nicht unbedingt, das Erlernen der Choreographien oder die Schauspielerei. Sondern sie zusammenzusetzen. Es war für Leslye [Headland] wirklich wichtig, dass sich jeder Takt in unseren Kampfsequenzen sich wie ein weiterer Punkt in der Geschichte anfühlt. Dass alle Teile des Kampfs eine gewisse Emotionalität haben. Deshalb dachte ich mir am Ende meines Trainings: Okay, ich habe gelernt, wie ich zuschlage und habe gelernt, wie ich die Messer werfe. Und jetzt musste ich herausfinden, wie ich mit meinem Gesicht Gefühle hineinstecken kann, während ich das mache. Und das war wahrscheinlich das Schwierigste.

Auch während der Kämpfe soll also die Geschichte der Serie weitererzählt werden und die Emotionen gezeigt werden, die der Grund für Maes Rachefeldzug sind. Die Geschichte der Zwillinge wurde zwar inzwischen genauer beleuchtet, einige Rätsel verbleiben aber auch nach der dritten Folge. Etwa, wer der geheimnisvolle Meister sein könnte. Darüber haben Fans bereits fleißig spekuliert:

The Acolyte spielt gut hundert Jahre vor den Klonkriegen und der anschließenden Umgestaltung der Republik in das Galaktische Imperium. Zu dieser Zeit ist noch vieles anders, was auch Peters persönliches Highlight, der Droide Pip zeigt.

Nach ihrer persönlichem Lieblings-Ära im Star-Wars-Universum haben wir auch den Cast von The Acolyte im Interview gefragt. Die Antworten der Schauspieler hört ihr im obigen Video.