Wer ist der mysteriöse »Meister« in The Acolyte? Laut einigen Fans liegt die Lösung auf der Hand

Fans glauben zu wissen, wer der Sith Lord in The Acolyte ist. Bildquelle: Disney.

Die neuste Star-Wars-Serie kommt natürlich nicht ohne maskierten Bösewicht aus. Die Figur mit dem roten Lichtschwert war bereits in den ersten Trailern zu The Acolyte zu sehen. Doch wer verbirgt sich hinter der Maske? Einigen Fans zufolge gibt es in den ersten zwei Folgen bereits handfeste Beweise zur Identität.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden geht es nicht nur um die konkreten Inhalte aus Folge 1 und 2, sondern auch um eine Theorie zum potenziellen Verlauf der Serie und einem möglichen Twist.

Wer ist der Meister?

In den ersten zwei Folgen erfahren die Zuschauer nicht nur, dass Attentäterin Mae eine Zwillingsschwester namens Osha hat, sondern von einem »Meister« beauftragt wurde, vier Jedi zu töten.

Besagte Jedi waren zugegen, als Mae und Osha ihre Familie in einem Feuer verloren. Die Motive und Identität dieses Meisters sind noch unbekannt.

1:46 The Acolyte: Ein Attentäter jagt Jedi-Ritter - erster Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Fan-Theorie zum Giftmischer

Ein krimineller Händler namens Qimir dient Mae als Komplize. Er stellt ein Gift für eines ihrer Attentate her und weiß zumindest von der Existenz des Meisters.

Einige Fans glauben jedoch, dass Qimir in Wahrheit der Meister ist. Dafür werden speziell drei Gründe genannt:

1. Qimir kann kämpfen: Der schwache Kleinganove kann sich in einer Szene erstaunlich gut gegen den Hinterhalt der Attentäterin Mae verteidigen, wie ihr im folgenden Clip seht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

2. Nur eine Fassade: Auf die Täuschung über seine wahren Fähigkeiten aufbauend, soll Qimir nur das öffentliche Bild sein, um den Sith Lord zu verstecken. Ganz wie es bei Palpatine und seiner wahren Identität Darth Sidious ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

3. Er zitiert den Sith Kodex: Während Qimir in der zweiten Folge das Gift mischt, sagt er zu Mae: »Die Jedi rechtfertigen ihre galaktische Dominanz, damit den Frieden zu wahren und Frieden…«. »Ist eine Lüge, ich weiß«, beendet Mae seinen Satz ganz so, als hätte sie ihn schon häufig von Qimir gehört.

In einem Reddit-Beitrag ist dem Nutzer MasterOfTheArcane999 diese Ähnlichkeit zur Doktrin der Sith aufgefallen, in der es heißt: »Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. [...]«

Von den Sith selbst ist in den ersten Folgen allerdings nicht die Rede, weder Mae noch Qimir reden von dem Meister als Sith. Die Jedi erwähnen ihre Widersacher von den Dunklen Seite ebenfalls nicht. Ob sich die Theorie bewahrheitet, zeigt sich möglicherweise in den sechs verbleibenden Episoden von The Acolyte, von denen eine neue jeden Mittwoch bei Disney+ erscheint.