Selbst, wenn ihr Star Wars: The Old Republic nie selber gespielt habt: Die aufwändigen Cinematic-Trailer, die fast schon eigene Kurzfilme sind, kennt ihr garantiert. Und genau diese Videos werden jetzt zum zehnjährigen Jubiläum des Online-Rollenspiels neu aufgelegt - inklusive 4K-Auflösung! Für viele Fans eine tolle Reise in die Vergangenheit, die wir natürlich mit euch teilen wollen.

Die Trailer werden nach und nach auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SWTOR hochgeladen. Wir sammeln alle Videos und listen sie euch dann hier in dieser Übersicht chronologisch auf. Bisher sind zwei Neuauflagen erschienen.

Alle neu aufgelegten Trailer von SWTOR

»Deceived«

Dieser Trailer erschien ursprünglich am 1. Juni 2009, also noch vor dem Release von Star Wars: The Old Republic. Die Neuauflage sieht fantastisch aus und lässt die Action noch viel wuchtiger wirken:

Worum geht's im Video? Ihr seht hier den Angriff des Sith-Imperiums auf den Jedi-Tempel von Coruscant. Old-Republic-Kenner werden den berühmten Darth Malgus sofort erkennen, der hier sein Lichtschwert gegen Jedi-Meister Ven Zallow schwingt.

Video in 4K schauen: Der Link führt euch direkt zu Youtube

»Return«

Das über sechs Minuten lange Video, das einen erbitterten Kampf zwischen Jedi und Sith zeigt, erschien erstmals am 6. Juni 2011, etwa ein halbes Jahr vor dem Release des Spiels.

Worum geht's im Video? Obwohl das Video später als der erste Trailer erschien, zeigt es Ereignisse vor dem Angriff auf Coruscant. Nämlich die Rückeroberung von Korriban durch das Sith-Imperium. Die Jedi Satele Shan und Kao Cen Darach kämpfen gegen Darth Malgus und seinen Meister Darth Vindican.

Video in 4K schauen: Der Link führt euch direkt zu Youtube

Falls es euch jetzt (wieder?) in den Fingern juckt und ihr überlegt, ob sich 2021 eine Rückkehr zu STOR lohnt, dann werft unbedingt einen Blick in unseren großen MMORPG-Vergleich!

