In Star Wars hat er mehr als 10 verschiedene Charaktere gespielt, für die Zukunft wünscht sich der Sternenkrieg-Veteran mehr Risiken - wie etwa Andor

Die meisten Star-Wars-Fans dürften Sam Witwer als Starkiller kennen. Der Schauspieler hat im Krieg-der-Sterne-Universum aber noch viele Rollen mehr gespielt.

Jeder Star-Wars-Fan kennt Sam Witwer. Seit mittlerweile 18 Jahren ist er fester Bestandteil des Krieg-der-Sterne-Universums und hat bereits dutzenden Charakteren seine Stimme oder sogar sein Aussehen geliehen.

Angefangen bei Galen Starkiller Marek aus The Force Unleashed über den Shoretrooper, der Cassian Andor auf Niamos verhaftet hat, bis zuletzt Darth Maul in seiner persönlichen TV-Serie auf Disney Plus. Darüber hinaus ist der 48-jährige Schauspieler in zahlreichen Mini-Rollen zu hören, die teilweise nicht mal mit einem Namen daherkommen.

Was sich der Allrounder des Star-Wars-Universums für die Zukunft erhofft

Ihr merkt: Sam Witwer ist tief mit einem unserer liebsten Sci-Fi-Franchises verwoben. Und für die Zukunft von Star Wars hat er einen ganz konkreten Wunsch, wie er im Gespräch mit GameRant verrät: Dass Disney und Lucasfilm mehr Risiken eingehen.

Denn ohne die Bereitschaft dafür hätten wir seiner Meinung nach nie Andor bekommen. Und die zwei Staffeln umfassende TV-Serie gilt in den Augen vieler Fans als das Beste, was Star Wars seit Das Imperium schlägt zurück und damit 46 Jahren hervorgebracht hat:

Letztendlich geht es darum, Risiken einzugehen. Und ich denke, als Zuschauer und als Fan habe ich zu akzeptieren, dass man, wenn man etwas Neues wagt, nicht immer ins Schwarze trifft … aber man muss sich etwas trauen. Hätten [Disney und Lucasfilm] nicht experimentiert, würde es Andor wohl nicht geben. Es ist so eine Abkehr vom Gewohnten und doch passt es perfekt zu Star Wars. [Die Serie] bereichert die chronologisch darum herumliegenden Geschichten ungemein.

2:24 Der Trailer zur Star-Wars-Serie Andor zeigt den düsteren Beginn der Rebellion

Autoplay

Die Zukunft von Star Wars sieht aktuell wie folgt aus

Falls ihr jetzt neugierig seid, was bei Star Wars aktuell überhaupt so ansteht, haben wir euch hier die wichtigsten und größten Projekte aufgelistet:

Währenddessen kam es erst kürzlich hinter den Kulissen zu einem großen Umbruch: Kathleen Kennedy hat sich als Lucasfilm-Chefin verabschiedet und Dave Filoni sowie Lynwen Brennan den Posten überlassen.

Was würdet ihr euch für die Zukunft von Star Wars wünschen? Stimmt ihr Sam Witwer zu oder seid ihr anderer Meinung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!