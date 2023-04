Starfield ohne russische Sprache? Bethesda nimmt heimlich eine Änderung an der Steam-Seite vor und sorgt für Diskussionen.

Alle Bethesda-Fan-Augen sind auf Starfields Release am 6. September 2023 gerichtet. Schließlich ist das Sci-Fi-Rollenspiel nach The Elder Scrolls die erste neue Marke von Bethesda Softworks seit über 25 Jahren. Kein Wunder also, dass selbst heimliche Änderungen am Spiel nicht lange geheim bleiben. Wie etwa die russische Sprachausgabe, die von Bethesda nun kommentarlos gestrichen wurde.

Bethesda streicht russische Sprachausgabe und sagt nicht, warum

Aufgefallen ist die Änderungen über die Steam-Datenbank, wo alle Anpassungen im Steam-Store chronologisch aufgelistet werden. Der Eintrag vom 11. April zeigt unmissverständlich, dass sowohl die Untertitel, als auch die gesamte russische Sprachausgabe für Starfield gestrichen wurden. Bethesda selbst äußert sich noch nicht zu den Änderungen und sorgt damit für Diskussionen.

Auf Reddit spekulieren Spielerinnen und Spieler, ob es sich dabei um eine politisch motivierte Entscheidung handeln könnte und Bethesda so Solidarität zur Ukraine beweisen möchte.

Am 11. April wurde die heimliche Änderung durchgeführt und die russische Sprachversion von der Store-Seite entfernt. (Quelle: steamdb.info)

Andere hingegen glauben, dass es eher wirtschaftliche Gründe hat. Durch die verhängten Sanktionen wird Starfield nicht in Russland verkauft und Bethesda könnte sich damit die Kosten für eine russische Lokalisierung sparen. Auf der anderen Seite unterstütz Bethesdas Redfall weiterhin eine russische Sprachausgabe.

Es hagelt auch Kritik an dieser heimlichen Änderung aus den Spielerreihen. Schließlich betrifft sie nicht nur Spielerinnen und Spieler aus Russland. Auch Fans aus GUS-Staaten wie Kasachstan, Belarus, Armenien oder Usbekistan sind auf die russische Version angewiesen.

Nach dieser kommentarlosen Änderung werden auf der Steam-Seite von Starfield noch insgesamt neun Sprachunterstützungen gelistet. Darunter befinden sich auch Deutsch mit Untertitel und Audio.

Was es mit der Streichung der russischen Version auf sich hat und ob weitere Bethesda-Titel diesem Vorbild folgen werden, ist unklar. Wir haben ein Statement bei Bethesda angefragt und halten euch bei einer Antwort auf dem Laufenden.