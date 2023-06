Starfield: Die teuerste Edition hat laut Leak ein echt mächtiges Preisschild

Bethesdas kommendes Rollenspiel-Epos erscheint auch in einer teuren Sammler-Edition.

Wie teuer wird Starfield? Dass ihr mit jeder Menge Lebenszeit für das neue Bethesda-Rollenspiel bezahlen müsst, ist ein offenes Geheimnis. Und dass es eine Standard-Variante zur handelsüblichen UVP von 69,99 Euro geben wird, kann ebenfalls als gesichert angesehen werden.

Ein Leak spricht kurz vor der großen Starfield-Direct (die ihr übrigens hier im Liveticker bei uns verfolgen könnt) von zwei weiteren Editionen, unter anderem einer besonders hochwertigen Constellation -Edition. Wir haben alle dazu verfügbaren Informationen für euch zusammengetragen.

Wie viel Starfield darf's denn sein?

Bethesda hatte schon immer ein Faible für hochwertige Sondereditionen ihrer Spiele. In der Collector's Edition von Skyrim gab es eine Figur vom Drachen Alduin, in Fallout 4 konntet ihr eine Miniaturausgabe von eurem treuen Hund Dogmeat erhalten und Fallout 76 machte mit einem Helm der Power-Armor von sich Reden.

Welche Beigaben die Collector's Edition von Starfield erhält, lasst der Leaker Billbil-Kun auf der Website Dealabs.com im Unklaren. Sie soll aber stolze 300 Euro kosten! Für ein echtes Raumschiff wird's wohl nicht reichen, aber eventuell ja für ein Miniaturmodell.

Außerdem wird auch noch eine Premium-Edition genannt, die mit 105 US-Dollar (PC) respektive 115 US-Dollar (Xbox) zu Buche schlagen soll.

13:13 Starfield - Vorschau-Video zu Bethesdas Skyrim in Space

Wie zuverlässig ist der Leaker? Billbil-Kun soll in der Vergangenheit meist richtig gelegen haben, wenn es um von ihm veröffentlichte Informationen ging. Deshalb dürften die Chancen hoch stehen, dass wir es auch hier mit korrekten Daten zu tun haben.

Ob der Leaker wirklich richtig liegt, sehen wir in wenigen Stunden. Am 11. Juni um 19 Uhr startet zunächst der große Xbox-Showcase, ehe es dann ab 21 Uhr komplett um Starfield geht. Welche Lederjacke wird Todd Howard diesmal tragen? Es bleibt spannend!

Alles, wir bereits jetzt zu Starfield wissen, findet ihr hier:

Jetzt sind nicht nur die Schwaben unter euch gefragt: Was müsste die Collector's Edition von Starfield für euch zu bieten haben, damit ihr den Preis von 300 Euro berappen würdet? Oder kommt für euch ein solcher Geldbetrag für ein Spiel ohnehin nie im Leben infrage? Was war die teuerste Spiel-Edition, die ihr je in eurem Leben gekauft habt? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!