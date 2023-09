In Starfield steckt mehr Elder Scrolls, als auf den ersten Blick zu sehen ist

Starfield steckt - wie eigentlich alle Bethesda-Spiele - voller Easter Eggs.

Bethesda schickt uns auch im Weltraum auf Ostereisuche: In Starfield verstecken sich zahlreiche Easter Eggs zu The Elder Scrolls, auch wenn es sich nicht um das gleiche Universum handeln soll. Natürlich darf der Pfeil im Knie trotzdem nicht fehlen, aber findige Fans haben noch viel mehr entdeckt. Zum Beispiel vertraute Stimmen und einen wohlbekannten Shop aus Oblivion.

Die besten Easter Eggs zu Elder Scrolls

Halt! Die Stimme kenn ich doch?!

»Halt! Im Namen des Gesetzes!«. So oder so ähnlich wurdet ihr bestimmt schon mal in der Kaiserstadt von Oblivion begrüßt, während ein schwer gepanzerter Wachmann auf euch zustapfte. Spielt ihr mit englischer Vertonung, dann erwartet euch in Starfield ein freudiges Wiederhören: Die Stimme hinter der Kaiserwache ist in Starfield erneut als Wächter dabei! Hier hört ihr einen kurzen Clip:

Der Sprecher heißt Wes Johnson und er ist in allen Bethesda-Spielen seit Morrowind in verschiedensten Rollen vertreten. Ob er auch in Elder Scrolls 6 imperiale Wachen vertonen wird?

Die beste Verteidigung

Wer Oblivion gespielt hat, war fast garantiert mal in diesem Laden: Die beste Verteidigung liegt in der Kaiserstadt und verkauft leichte sowie schwere Rüstungen. Offenbar konnte sich das Familienunternehmen über Jahrhunderte hinweg halten, denn in Starfield gibt es ein gleichnamiges Geschäft. Ihr findet es in HopeTown auf dem Planeten Polvo.

Der Pfeil ins Knie

Das bekannteste Skyrim-Meme darf natürlich auch in Starfield nicht fehlen. Bethesda hat es als Bild für den Skill »Verkrüppeln« verewigt, sogar zweifach und mit schmerzhaft genauen Details. Hier seht ihr die Bildchen.

Der fanatische Fan

Eure blonde Nemesis aus Oblivion kann euch auch im Weltraum verfolgen. Er begegnet euch, wenn ihr zu Spielbeginn einen bestimmten Trait auswählt (»Verehrter Held«). Sobald ihr in der Hauptstory nach New Atlantis kommt, lauert er auf euch, um selbst noch den Schmutz unter euren Fingernägeln anzubeten. Das kann ganz schnell ganz schön nervig werden – ihr werdet ihn los, wenn ihr ihn überzeugt, dass ihr ein brutaler Mörder seid. Wenn ihr ihn als Begleiter rauswerft, könnt ihr dieser Drohung mit einer Schrotflinte permanenten Nachdruck verleihen, wenn ihr wollt.

Da ist es schon wieder, dieses Gesicht ....

Ein berüchtigter Dieb wurde verhaftet

Das vielleicht am besten versteckte Easter Egg in dieser Liste wurde von Reddit-User Ruo_Randamu erspäht. Er ging Namen von eingesperrten Verbrechern durch und stieß dabei auf Delvin Mallory – einen berüchtigten Dieb, den ihr in Skyrim in der Stadt Riften getroffen habt! Er gibt euch Aufträge und bildet euch im Schleichen aus.

Offenbar hat er auch hunderte Jahre später kein anständiges Handwerk gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass er es sich nicht mit seinen Freunden aus der Dunklen Bruderschaft verscherzt hat …

Ein Teaser für Elder Scrolls 6?

Seit der E3 2018, bei der Bethesda einen kurzen Teaser zu Elder Scrolls 6 zeigte, reißen die Fan-Fragen nicht ab. Kürzlich bestätigte ein leicht genervter Entwickler immerhin, dass es sich in aktiver Entwicklung befindet. Ein Release-Datum liegt aber noch in weiter Ferne. Doch ein Easter Egg in Starfield könnte zeigen, dass Bethesda sich der hohen Erwartungen mehr als bewusst ist.

In der Loge von New Atlantis ist eine goldene, röhrenförmige Hülse ausgestellt, die verdächtig nach einer Elder Scroll aussieht. Sie wird von einem Buch gestützt, das den Titel »Great Expectations« trägt (also Hohe Erwartungen). Diesen Zusammenhang können wir wohl alle unterschreiben.

Habt ihr noch weitere Easter Eggs in Starfield gefunden, die sich eindeutig auf The Elder Scrolls beziehen? Vielleicht gibt es ja sogar ein goldenes Osterei, das endlich auf das Setting von Elder Scrolls 6 hinweist - damals löste ja ein kleiner Fleck im Reveal-Trailer Spekulationen über Hammerfell aus. Wir halten natürlich auch weiterhin die Augen offen.