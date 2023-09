Starfield: Wer mit anderen ins Bett hüpft, levelt schneller

Nein, mit dem leidenschaftlichen Fan könnt ihr nicht…kuscheln. Schade, wer kann bei diesen Augen stark bleiben?!

Es gibt Meldungen, die lassen sich einfach nicht runtertippen, ohne zumindest ein Grinsen auf den Lippen zu haben. Pubertär? Vielleicht. Amüsant? Auf jeden Fall!

Wie levelt ihr in Starfield? Möglichst viele Piraten ausschalten? Alle Planeten erkunden? Packende Raumkämpfe austragen? Ihr levelt falsch! Zumindest, wenn ihr möglichst schnell in der Stufe aufsteigen wollt. Wer Wert auf Geschwindigkeit legt, muss sich wohl oder übel seiner Klamotten entledigen.

Warum liegt hier Sci-Fi-Stroh?

Bekanntlich trefft ihr in Starfield einige Begleiter im Rahmen der Hauptstory. Diese könnt ihr näher kennenlernen und ja, wir reden hier zunächst von guter, alter Konversation. Betreibt ihr diese regelmäßig, werdet ihr euch aber zwangsweise irgendwann näher kommen.

Und danach? Dann wird es langsam ernst. Das Licht wird gedämmt, ihr legt leise Musik auf, die Champagnerkorken knallen - na ja, ganz so komplex ist es in Starfield nicht. Reden wir nicht länger um den heißen Brei herum: Wer in Starfield Sex hat, bekommt einen waschechten Bonus, der euch beim Leveln hilft.

Stolze 15 Prozent mehr EP erhaltet ihr, sobald das Koitieren abgeschlossen ist. Dadurch steigt ihr deutlich schneller im Level auf, wenn ihr es danach in konventioneller Rollenspiel-Hinsicht krachen lasst.

Ein Problem gibt es aber, und das hat nichts damit zu tun, dass ihr hinterher nicht angerufen habt. Dieser EP-Bonus hält nur für kurze Zeit an! Das heißt also: Ihr müsst auf täglicher Basis der körperlichen Ertüchtigung frönen, um dauerhaft in den Genuss dieser Boni zu kommen.

So, jetzt seid ihr wieder ein Stück schlauer, was Starfield anbelangt. Viel Spaß!